At yarışlarında TBMM Kupası Koşusu 4 Temmuz'da yapılacak

At yarışlarında, 58. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kupası, yarın Ankara'da sahibini bulacak.
Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gazi Meclis adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki koşuda, 4 ve yukarı yaşlı 12 safkan Arap atı yarışacak. Çim pistte 1600 metre mesafede gerçekleşecek yarış, saat 17.00'de başlayacak.
Koşuda birinciye 860 bin, ikinciye 344 bin, üçüncüye 172 bin, dördüncüye 86 bin, beşinciye ise 43 bin lira para ödülü verilecek.
Bu arada 8 kez ile TBMM Kupası Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanının sahibi Halis Karataş, bu yarışta da "Sürgüntay" isimli at ile koşuda yer alacak.
Yarışta start alacak safkanlar, kiloları ve jokeyler şöyle:
Batmanaslanı (60) - Tolga Yıldız
Denizim (60) - Akın Sözen
Egeberk (60) - Onur Öztürk
Karamustafa (60) - Özcan Yıldırım
Oğuzboylu (60) - Müslüm Çelik
Yeltay (60) - Mehmet Akyavuz
Anayurt (58) - Gökhan Kocakaya
Baş Hükümdar (58) - Ayhan Kurşun
Cevherizade (58) - Hışman Çizik
Demirperde (58) - Ahmet Çelik
Oğlum Serkan (58) - Harun Kılıçarslan
Sürgüntay (58) - Halis Karataş
Kuruluşunun 100. yılını kutlayan Gazi Meclis adına Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki koşuda, 4 ve yukarı yaşlı 12 safkan Arap atı yarışacak. Çim pistte 1600 metre mesafede gerçekleşecek yarış, saat 17.00'de başlayacak.
Koşuda birinciye 860 bin, ikinciye 344 bin, üçüncüye 172 bin, dördüncüye 86 bin, beşinciye ise 43 bin lira para ödülü verilecek.
Bu arada 8 kez ile TBMM Kupası Koşusu'nu en fazla kazanan jokey unvanının sahibi Halis Karataş, bu yarışta da "Sürgüntay" isimli at ile koşuda yer alacak.
Yarışta start alacak safkanlar, kiloları ve jokeyler şöyle:
Batmanaslanı (60) - Tolga Yıldız
Denizim (60) - Akın Sözen
Egeberk (60) - Onur Öztürk
Karamustafa (60) - Özcan Yıldırım
Oğuzboylu (60) - Müslüm Çelik
Yeltay (60) - Mehmet Akyavuz
Anayurt (58) - Gökhan Kocakaya
Baş Hükümdar (58) - Ayhan Kurşun
Cevherizade (58) - Hışman Çizik
Demirperde (58) - Ahmet Çelik
Oğlum Serkan (58) - Harun Kılıçarslan
Sürgüntay (58) - Halis Karataş