At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu başlıyor

At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa ve Elazığ'da başlayacak.



Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk yarışları 12 Nisan Pazartesi günü Bursa ve Şanlıurfa'da, 13 Nisan Salı günü Adana ve Ankara'da, 14 Nisan Çarşamba günü İstanbul ile Elazığ'da,15 Nisan Perşembe günü ise İzmir'de gerçekleştirilecek.



Türk yarışçılığının en önemli mücadelesi Gazi Koşusu ise 27 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hepodromu'nda 95. kez düzenlenecek.



