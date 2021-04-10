At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu başlıyor

At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa ve Elazığ'da start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2021 16:02
At yarışlarında ilkbahar-yaz sezonu, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Şanlıurfa ve Elazığ'da başlayacak.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk yarışları 12 Nisan Pazartesi günü Bursa ve Şanlıurfa'da, 13 Nisan Salı günü Adana ve Ankara'da, 14 Nisan Çarşamba günü İstanbul ile Elazığ'da,15 Nisan Perşembe günü ise İzmir'de gerçekleştirilecek.

Türk yarışçılığının en önemli mücadelesi Gazi Koşusu ise 27 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hepodromu'nda 95. kez düzenlenecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.