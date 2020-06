Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır yapılamayan at yarışları, yeni normalleşme süreciyle yarın kapılarını yeniden açacak.



Koronavirüs önlemleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığının kararıyla 20 Mart'ta ertelenen at yarışları, yarın İstanbul'daki Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek koşularla yeniden başlayacak.



Yaklaşık 80 gündür koşuların yapılamadığı atçılık camiasında ilk startın heyecanı yaşanıyor.



Türk at yarışçılığının en önemli hipodromlarından olan Veliefendi'de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Hipodromda saat 04.00'te başlayan idmanlar ve hazırlıklar, günün ilk ışıklarına kadar devam ediyor.



Kıymetli yarış atları, seyisleri, antrenörleri, jokeyleri ve sahiplerinin gözetiminde yeniden başlayacak koşular için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Önlemler alındı



Veliefendi Hipodromu'nda koronavirüs önlemleri alındı.



Önlemler kapsamında yarış alanları, padoklar, eyerleme alanları ve netice padokuna giren insan sayısı minimuma düşürüldü. İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu alanlarda sosyal mesafe şeritleri yerleştirildi.



İdmanların aralıksız devam ettiği hipodroma girenler ateşi ölçülüp dezenfektan tünelinden geçirilerek alınırken, içerideki herkesin koruyucu maske takması zorunlu tutuldu.



Tesisin her yerinde dezenfektanlar ve koronavirüsten korunmak için yapılması gerekenlerin anlatıldığı afişler yer aldı.



Çetin Özdemir: "Gereken her türlü önlemi aldık"



Veliefendi Hipodromu Müdürü Çetin Özdemir, Kovid-19'un yayılmasına karşı gereken her türlü tedbiri aldıklarını kaydetti.



Özdemir, yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına da sabır diledi. Çetin Özdemir, virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



Alınan önlemlere değinen Özdemir, "Türkiye Jokey Kulübü olarak Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan itibaren virüsün yayılmasına karşı gereken her türlü önlemi aldık. Aldığımız bu önlemlerden taviz vermeden yarın yarışlarımızı başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Ertelendiği günden itibaren bu günü heyecanla bekliyorduk"



Geçen yıl en çok yarış kazanan jokey olan Gökhan Kocakaya, ilk yarışı heyecanla beklediklerini söyledi.



Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) ilk günden itibaren tüm önlemleri aldığını anlatan Kocakaya, "Sosyal mesafe, izolasyon gibi gerekli tedbirler alındı. Biz, ilk günden itibaren önlemleri alarak idmanlara devam ettik. Yarışlarımızın başlamasına kısa süre kaldı. Hazırlıklarımız tamam. Startın verilmesini bekliyoruz. Ertelendiği günden itibaren bu günü heyecanla bekliyorduk. Büyük gün yaklaştı." diye konuştu.



Yarışlar olmamasına rağmen antrenmanları sürdürdüklerini aktaran tecrübeli jokey, "Yarışların olmaması haricinde normal hayatımıza devam ettik. Gerekli önlemleri alarak çalışmaları sürdürdük. Bu süre zarfında sanki yarın yapılacakmış gibi hazırlıklara devam ettik. İlk günden itibaren gerekli tedbirleri aldık. Yarışların yapılmaması için hiçbir neden yoktu. Bu süre biraz uzadı ama sonuçta her şey insan sağlığı için. Biz de kurallara riayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"İmparator" lakaplı unutulmaz eski jokey Süleyman Akdı, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır yarışların yapılamadığını aktararak, "Bugün bizim arifemiz, çarşamba günü de bayramımız olacak. Atçılık adına kazasız, belasız yarışlar diliyorum. Bu süreçte atçılarımız çok büyük zorluklar altında kaldı. İnşallah çarşamba gününden itibaren bu sona erecek." şeklinde konuştu.



Armağan Turhan: "Virüs konusunda başarılı olduk"



TJK asli üyesi, at sahibi, yetiştirici ve teknik direktör Armağan Turhan, atçılık camiası olarak aldıkları önlemlerle koronavirüs konusunu başarılı bir şekilde yürüttüklerini söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Turhan, şöyle konuştu:



"Bu süreç sanki yıllarca sürmüş gibi geldi. İlk günden bugüne kadar her türlü önlemi alan ender kurumlardan bir tanesiyiz. Bizdeki önemlerin hiçbirini çoğu yerde göremedik. Bu sürenin uzun olması hepimizi mağdur etti. Yarışlar iptal oldu ama buradaki işler iptal olmadı. Atlarımız çıkmak, dolaşmak zorunda. Seyisler, antrenörler, at sahipleri olarak virüs konusunda başarılı olduk. Şimdi insanların gözü cıvıl cıvıl. Allah kısmet ederse yarın start veriyoruz. TJK Yönetim Kurulu ve başkanımız Serdal Adalı, tüm olanaklarını pandemi sürecinde yoğun bir çaba sarf etti. İnşallah bundan sonra bir daha böyle bir şey yaşamayız."



Turhan, pandemi sürecinde devlet desteğinin önemli olduğuna değinerek, "Her bakımdan sıkıntı yaşadık ama bunları örtmeye çalıştık. Atçılarımız, ekonomik açıdan zor duruma düştü. At başına bir yardım geldi. Kayda değer bir yardım değildi ama 'Buna da şükür' dedik. Atçılara 3 bin 500 lira para ödendi. Bu işi bir şekilde kurtardığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Antrenör Mutlu Balyemez ise bir günlük çalışma sistemlerini anlatarak, "Atlarımız saat 4.10'da çalışmaya başlıyor. İşimiz saat 10.00 gibi anca bitiyor. Saat 15.30 gibi yeniden atlarımızın yanına geliyoruz. Gezintiye çıkarıyoruz. Günümüz saat 19.00 gibi biter." ifadelerini kullandı.



Balyemez, 20 Mart'ta yarışların durduğunu hatırlatarak, "Dünyanın boğuştuğu çok ciddi bir sıkıntı var. Yaklaşık 80 gündür yarış yapamıyoruz. Bu süreçte ne zaman başlayacağımızı bilmediğimiz için atlarımızın idmanlarını biraz daha yavaşlatarak formda tutmaya çalıştık. Gün belli olunca da atlarımızı en iyi formunu yakalamak için mücadelemizi verdik." şeklinde görüş belirtti.



Ali Kayakıt: "Bu bir aşk ve sevgi"



Uzun yıllar at yarışı anlatan, şimdilerde ise hipodromda atların idmanlarını takip eden ve kronometre tutan Ali Kayakıt, at yarışının farklı bir sevgi olduğunu söyledi.



Yaklaşık 40 yıldır bu işin içinde olduğunu aktaran Kayakıt, "Bir dönem anlatım yaptım. Öncesinde tribünden atları izlerdik. Şu anda performans açısından ne durumda olduklarını takip ediyoruz. Bu bir aşk ve sevgi. At yarışı bambaşka bir şey. Herkes bunu bilemez. Kronometrelerle atların derecelerini takip ediyoruz. Değerlendirme ve seçme yapabilmek için mutlaka buna ihtiyacımız var. Aynı yarışta koşacak atların derecelerini yan yana getirdiğimizde hangisinin performans açısından daha iyi olduğunu tespit ediyoruz." ifadelerini kullandı.