At yarışı kültürü, Muş'ta yayılıyor

Muş'un Varto ilçesine bağlı Yılanlı köyü sakinleri, geleneksel at yarışlarını düzenledikleri organizasyonlarla gelecek nesillere aktarıyor.



Şehre 80 kilometre uzaklıktaki Yılanlı köyünde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla köyün yakınında yaptıkları ve "Nuri Efendi Hipodromu" adını verdikleri düzlük alanda yıllardır at yarışı düzenliyor.



Özenle besleyip antrenman yaptırdıkları atlarla yarışlara katılan köylüler, her yıl şenlik havasında geçen etkinliği ilgiyle takip ediyor.



Köyler arasındaki dayanışmanın ve iş birliğinin artmasına katkı sunan etkinliğin yıllarca sürdürülmesi hedefleniyor.



Yaklaşık bir asırdır yılda iki kez düzenlenen, bu yıl da oluşturulan "hipodrom"da yapılan at yarışına vatandaşlar ilgi gösterdi.



Çevre köylerden getirilenlerin de aralarında bulunduğu 12 atın katıldığı yarışta, geçen ay yapılan yarışın birincisi olan Mehmet Nuri Yalçıner'in 4 yaşındaki "Mir Baran" adlı atı, 5 bin metrelik parkuru ilk sırada tamamladı.



Aralarında yaşlıların, çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi, yarışı ilgiyle izledi.



"Bu geleneği çocuklarımıza miras bırakacağız"



Köy muhtarı Mehmet Lütfi Yalçıner, AA muhabirine, civar köylerden gelen vatandaşların katılımıyla şenlik havasında etkinlik düzenlediklerini söyledi.



Gösterilen ilgiden memnun olduklarını anlatan Yalçıner, şöyle konuştu:



"Geçen yarışmada birinci gelen Mehmet Nuri Yalçıner'in atı tekrar birinci oldu. Çevre illerden vatandaşlar geldi, çok mutluyuz. Buraya hipodrom yapılması için Kaymakamlığa dilekçe vereceğiz. Bu alanı resmileştirmek istiyoruz. Devlet büyükleri bizlere yardımcı olurlarsa burayı güzel bir piste dönüştürebiliriz. Ata sporunu sonsuza kadar sürdüreceğiz. Bu geleneği çocuklarımıza miras bırakacağız. Çevre köylerden kadınlar, çocuklar ve yaşlılar yarışmayı izledi. Köyümüzde resmi yarışlara katılan atlar var. Birinciye 5 bin lira ödül verdik. Bir ay sonra burada tekrar at yarışı düzenleyeceğiz."



Yarışmayı izleyen köy sakinlerinden Mehmet Kemreş ise Fransa'da yaşadığını ve tatil için kente geldiğini belirterek, "Köyümüzde her yıl belirli dönemlerde at yarışları düzenleniyor. Köyümüzün atı kazandığı için çok sevindik. Bu yarışmaların devamını diliyoruz. Her yıl izin kullanarak köyümüze geliyoruz. Yüzlerce insan yarışmayı izledi. Çevre il ve köylerden gelenler vardı. Çok güzel oldu." dedi.



"Bu ata sporunu devam ettirmek istiyoruz"



Atı birinci olan Mehmet Nuri Yalçıner de atının ikinci kez birinci olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.



Yarışların devam etmesi için çaba gösterdiklerini dile getiren Yalçıner, "Muş, Erzurum ve çevre illerden atlar yarışmak için buraya geliyor. Bu ata sporunu devam ettirip çocuklarımıza ve torunlarımıza hediye etmek istiyoruz. Köylüler olarak atları çok seviyoruz ve besliyoruz. Şimdiye kadar 2 yarış atı besledim. Yarışma çok heyecanlıydı." ifadelerini kullandı.



Elazığ'dan gelen Fevzi Yalçıner de yarışmaya ilginin çok olduğunu belirtti.



Köylülerin aylardır bu yarışları beklediğini anlatan Yalçıner, "Yarışmamız kaza yaşanmadan bitti. 60 yaşındayım, dedelerim de bu yarışı düzenliyordu. Köyümüzde ve çevre köylerde at sevdalıları çok var. Güzel bir şölen oldu. At sahipleri bir sonraki yarışmada eksikliklerini tamamlarlar inşallah. Çevre köylerden gelenlerle tanışıyoruz, güzel bir etkinlik oluyor. Tarlada işler olmasına rağmen köylüler yarışmaya yoğun ilgi gösterdi." diye konuştu.





