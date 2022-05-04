'At artık imzayı Jorge Jesus'

Fenerbahçe taraftarının merakla beklediği yeni teknik direktör konusunda bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.



Hoca arayışlarında artık sona gelinirken Joachim Löw ve Jorge Jesus isimleri ön plana çıkmıştı. Başkan Ali Koç geçtiğimiz günlerde Jesus ile buluşmuş ve ilk görüşmesini yapmıştı. Fakat Portekizli çalıştırıcı ve ekibinin 10 milyon Euro tutan yıllık maliyeti Koç'u düşündüren tek unsur...



Brezilya'da ailesiyle birlikte Rio Karnavalı'na giden Jorge Jesus için herkes beklemeye geçti. Portekizli hocanın tatil bitiminde son kararını bildireceği kaydedildi.



YÖNETİM UZATMAK İSTEMİYOR



Fenerbahçe'de bir yandan da Beşiktaş derbisi bekleniyor. Pazar günkü zorlu karşılaşma öncesi Başkan Koç, takımın ve İsmail Kartal'ın motivasyonunu bozmak istemiyor.



Teknik direktör konusunda tek yetkili olan Ali Koç kararını yakın zamanda verecek ve son noktayı koyacak.



Takımın 15-20 Haziran gibi yeni sezon hazırlıklarına başlayacağını varsayan ve Şampiyonlar Ligi'ne göre çalışmalarını yapan yönetim, bu süreci uzatmak istemiyor.



