Asya Şampiyonlar Ligi'nde deprem için saygı duruşu!

Asya Şampiyonlar Ligi'nde depremlerde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Asya Şampiyonlar Ligi'nde deprem için saygı duruşu!
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21 Şubat 2023 14:59
Asya Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan maçlarda, "asrın felaketi olarak" nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Asya Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda dün oynanan Al Hilal-Shabab Al Ahli ve Al Faisaly-Foolad Khouzestan karşılaşmaları öncesinde depremlerde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İran ekibi Foolad Khouzestan, deplasmanda Suudi Arabistan takımı Al Faisaly'i 1-0 yenerken Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ise Birleşik Arap Emirlikleri takımı Shabab Al Ahli'yi 3-1 mağlup etti.

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