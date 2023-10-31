Asya'nın en iyisi Kim Min-Jae!

Bir dönemde forma giyen Güney Koreli stoperbaşarılı performansının ödülünü aldı.Asya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada,forması giyen Kim Min-Jae'nin yılın en iyi uluslararası oyuncusu ödülüne layık görüldüğü ifade edili.Yapılan açıklamada,ifadeleri kullanıldı.Kim Min-Jae, Tottenham forması giyen vatandaşı Heung Min-Son ve Brighton'da forma giyen Kaoru Mitoma gibi isimleri geride bırakmayı başardı.