ASVEL, Pozzecco ile yollarını ayırdı

EuroLeague ekibi ASVEL, İtalyan koç Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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ASVEL, Pozzecco ile yollarını ayırdı
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06 Ocak 2024 12:29
EuroLeague'de istediği sonuçları alamayan Fransız ekibi ASVEL ayrılığı açıkladı.

Fransız temsilcisi, takımın başına iki ay önce getirilen İtalyan koç Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdığını duyurdu. 

Öte yandan ASVEL yaptığı açıklamada, takımın başında sezon sonuna kadar Pierric Poupet'in olacağını bildirdi.

19 haftası geride kalan EuroLeague'de sadece 3 galibiyet alabilen ASVEL, 17. sırada yer alıyor.

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