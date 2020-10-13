ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi

Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Haber; AA
ASVEL-Panathinaikos maçı Kovid-19 nedeniyle ertelendi
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13 Ekim 2020 20:17
Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı'nın THY Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekibi Panathinaikos'u konuk edeceği maçın, kulüpte görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle oynanmayacağı açıklandı.

Avrupa Ligi'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, birçok basketbolcusunda Kovid-19 tespit edilen ASVEL'in maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi gerekçesiyle bugünkü Panathinaikos karşılaşmasına çıkamayacağı belirtildi.

Lig yönetiminin gereken değerlendirmeyi yaptıktan sonra müsabakayla ilgili kararını açıklayacağı ifade edildi.

 


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