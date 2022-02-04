ASVEL maçı öncesi rakamlarla Anadolu Efes

Shane Larkin, görev yaptığı son 22 karşılaşmanın 21'inde sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı. Larkin ayrıca forma giydiği son 14 maçın 13'ünde sahadan en az bir üç sayılık isabet bularak ayrıldı. Başarılı oyuncu görev yaptığı son 12 karşılaşmanın 11'inde çift haneli skorlar üretti.



Vasilije Micic, görev yaptığı son 10 maçın dokuzunda sahadan en az 12 sayı kaydederek ayrıldı. Micic ayrıca forma giydiği son dokuz karşılaşmanın sekizinde sahadan çift haneli verimlilik puanları üreterek ayrıldı.



Euroleague'de 24. haftanın ardından Shane Larkin maç başına 19,7 verimlilik puanı ortalaması ile üçüncü, 14,8 sayı ortalaması ile yedinci durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 5,2 asist ile bu kategoride dördüncü sırada yer alıyor. Başarılı isim, % 94,0 ile ligdeki en iyi dördüncü serbest atış yüzdesine sahip. Shane Larkin, maç başına 1,3 top çalma ile bu sıralamada dokuzuncu durumda bulunuyor. Larkin ayrıca maç başına 2,0 üç sayılık isabeti ile bu kategoride altıncı sırada bulunuyor.



Vasilije Micic, 24. haftanın ardından maç başına 16,8 sayı ortalaması ile bu sıralamada ikinci, 15,0 verimlilik puanı ortalaması ile 14. sırada yer alıyor. Micic ayrıca maç başına 1,9 üç sayılık isabeti ile bu kategoride 10. durumda bulunuyor. Larkin, maç başına 1,3 top çalma ile bu sıralamada sekizinci durumuda yer alıyor.



Krunoslav Simon % 95,0 serbest atış yüzdesi ile ligdeki en iyi ikinci serbest atış yüzdesine sahip.



Rodrigue Beaubois, maç başına 2,0 üç sayılık isabeti ile bu kategoride sekizinci sırada bulunuyor.



Anadolu Efes, 24. hafta itibarıyla maç başına 94,5 verimlilik puanı ortalaması ile tüm takımlar arasında ikinci sırada yer alıyor. Maç başına 82,1 sayı ortalaması ile ligin en skorer ikinci takımı... Efes, maç başına 33,5 ribaunt ile bu alanda 10., 17,0 asist ortalaması ile takım bu kategoride ise altıncı sırada yer alıyor. Ayrıca maç başına 6,6 top çalma ile dokuzuncu ve maç başına 2,7 blok ile beşinci durumda.



2019-20 sezonunun 11. hafta maçında Bayern Münih'e karşı 49 sayı kaydeden Shane Larkin, Euroleague'de tüm zamanların sayı rekorunu elinde bulunduruyor. Larkin ayrıca bu karşılaşmada 10 üç sayılık isabet bularak, bir maçta atılan en çok üç sayılık basket rekorunu da egale etmişti.



Bryant Dunston, bugüne kadar yaptığı 290 blok ile Turkish Airlines Euroleague tarihinde en çok blok yapan oyuncular sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Aynı sıralamada 192 blok ile Tibor Pleiss yedinci, 135 blok ile Chris Singleton 17. sırada bulunuyor.



Bryant Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 497 hücum ribaundu ile Euroleague tarihinde en çok hücum ribaundu alan oyuncular sıralamasında sekizinci sırada yer alıyor.



Dunston, Euroleague'de bugüne kadar aldığı 1212 ribaunt ile Euroleague'de tüm zamanların en çok ribaunt alan 10. oyuncusu... Aynı sıralamada Adrien Moerman 1050 ribaunt ile 20., Chris Singleton da 1008 ribaunt ile 22. sırada yer alıyor.



Vasilije Micic, Euroleague'de bugüne kadar yaptığı 843 asist ile Euroleague tarihinde en çok asist yapan oyuncular sıralamasında 14. sırada yer alıyor.



Takım kaptanı Doğuş Balbay'ın Euroleague kariyerindeki 200. asistine ulaşması için iki asiste ihtiyacı var.



James Anderson, bir iki sayılık isabet daha bulduğu takdirde Euroleague kariyerindeki 300. iki sayılık isabetine ulaşacak.





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