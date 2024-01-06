ASVEL'de hocaların mayası tutmuyor

THY EuroLeague ekiplerinden ASVEL, bu sezon ikinci kez başantrenör değişikliğine gitti.
Sezon ortasında TJ Parker ile yollarını ayırıp Gianmarco Pozzecco'yu göreve getiren Fransız ekibinde Pozzecco dönemi yalnızca 2 ay sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada Pozecco'nun yerine göreve Pierric Poupet'in getirildiği açıklandı.
ASVEL, THY EuroLeague'de 3 galibiyetle 17. sırada bulunuyor.
Sezon ortasında TJ Parker ile yollarını ayırıp Gianmarco Pozzecco'yu göreve getiren Fransız ekibinde Pozzecco dönemi yalnızca 2 ay sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamada Pozecco'nun yerine göreve Pierric Poupet'in getirildiği açıklandı.
ASVEL, THY EuroLeague'de 3 galibiyetle 17. sırada bulunuyor.
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