ASVEL'de hocaların mayası tutmuyor

THY EuroLeague ekiplerinden ASVEL, üst üste yaşadığı başantrenör değişimleri ile dikkat çekti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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ASVEL'de hocaların mayası tutmuyor
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06 Ocak 2024 17:00
THY EuroLeague ekiplerinden ASVEL, bu sezon ikinci kez başantrenör değişikliğine gitti.

Sezon ortasında TJ Parker ile yollarını ayırıp Gianmarco Pozzecco'yu göreve getiren Fransız ekibinde Pozzecco dönemi yalnızca 2 ay sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada Pozecco'nun yerine göreve Pierric Poupet'in getirildiği açıklandı.

ASVEL, THY EuroLeague'de 3 galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

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