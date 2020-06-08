ASVEL, ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes ile anlaştı

Fransa'nın ASVEL takımı, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
ASVEL, ABD'li basketbolcu Kevarrius Hayes ile anlaştı
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08 Haziran 2020 14:05
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa'nın ASVEL Basketbol Takımı, ABD'li Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı.

ASVEL Kulübü, 23 yaşındaki Hayes ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Hayes, geçen sezon katıldığı İtalyan ekibi Pallacanestro Cantu'da, ligde 9,6 sayı ve 7,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

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