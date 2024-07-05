Haber Tarihi: 05 Temmuz 2024 13:54 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 13:54

Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman?

Aşure gününün ne zaman idrak edileceği, 2024 Muharrem ayının yaklaşmasıyla birlikte İslam camiası tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl Muharrem ayının gelmesiyle birlikte aşure kazanları kaynamaya başlıyor ve oruçlar tutuluyor. "Allah'ın ayı" olarak tasvir edilen Muharrem ayı tarihi, 2024 hicri yılbaşı takviminin yayımlanmasıyla birlikte belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman?
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2024 aşure günü tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hicri takvimi sonrasında Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

 AŞURE GÜNÜ 2024 NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü olan aşure, bu sene 16 Temmuz Salı günü idrak edilecek.

Muharrem ayının başlangıcı se 7 Temmur Pazar gününe denk gelecek.

Aşure orucunun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret ediliyor.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak.
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