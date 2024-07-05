Aşure günü ne zaman? 2024 Muharrem ayı ne zaman?

2024 aşure günü tarihi, tüm Müslüman alemi tarafından merak edilen ve araştırılan günler arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 hicri takvimi sonrasında Muharrem ayı tarihi de belli oldu. Peki, 2024 aşure günü ne zaman? Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Muharrem ayının 10. günü olan aşure, bu sene 16 Temmuz Salı günü idrak edilecek.

Muharrem ayının başlangıcı se 7 Temmur Pazar gününe denk gelecek.