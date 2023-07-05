Astsubay maaşı 2023: Temmuz Astsubay maaşı ne kadar olacak?

Astsubay maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile Astsubay maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Astsubay 2023 temmuz Hemşire maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Astsubay maaşı kaç TL yapılacak?2023 yılı için astsubay maaşları 10 bin 575 TL ila 19 bin 840 TL arasında değişiklik gösterir.Kara astsubayları 20222'de 11 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiklik gösteren maaşlar alıyor. Maaşlar rütbeye, kıdeme ve görev yerine göre farklılık gösterir.Jandarma astsubay maaşı 2022 senesinde 11 bin TL ile 17 bin TL arasındadır ve kıdeme, görev yerine göre değişir.Hava astsubay maaşı 11 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar kıdem ve konuma göre artabilmektedir.AKP Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok.En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."