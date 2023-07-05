Haber Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:43 - Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2023 12:43

Astsubay maaşı 2023: Temmuz Astsubay maaşı ne kadar olacak?

Astsubay maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kamu kurumlarında çalışan milyonlarca memurun beklediği enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon 38.21 olurken 6 aylık enflasyona göre memurların alacağı yüzde 17.77 zam kesinleşti. Astsubay maaşları, derece, yıl ve kıdeme göre değişkenlik gösteriyor. Ayrıca Astsubay maaşları görev yapılan bölge ve ek ödemelerde farklı olabiliyor. Memurların alacağı enflasyon zammının yanı sıra refah payı eklemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesinde olacağını açıklamıştı. Peki 2023 Temmuz Astsubay maaşları ne kadar, kaç TL oldu?

Astsubay maaşı 2023: Temmuz Astsubay maaşı ne kadar olacak?
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Astsubay maaşı zammı ve başkomiser maaşı zammı ile ilgili detaylar memur zammının yaklaşmasıyla beraber araştırılmaya başlandı. Temmuz ayında memurlara yapılacak zam ile Astsubay maaşları da artacak. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanmasıyla beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Astsubay 2023 temmuz Hemşire maaşı zammı ne kadar olacak? Yeni Astsubay maaşı kaç TL yapılacak? 
ASTSUBAY MAAŞI 2023: TEMMUZ ASTSUBAY MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2023 yılı için astsubay maaşları 10 bin 575 TL ila 19 bin 840 TL arasında değişiklik gösterir.

KARA ASTSUBAY MAAŞI

Kara astsubayları 20222'de 11 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiklik gösteren maaşlar alıyor. Maaşlar rütbeye, kıdeme ve görev yerine göre farklılık gösterir.

JANDARMA ASTSUBAY MAAŞI 2023

Jandarma astsubay maaşı 2022 senesinde 11 bin TL ile 17 bin TL arasındadır ve kıdeme, görev yerine göre değişir.

HAVA ASTSUBAY MAAŞLARI

Hava astsubay maaşı 11 bin TL'den 20 bin TL'ye kadar kıdem ve konuma göre artabilmektedir.

ASTSUBAY TEMMUZ ZAM ORANI BELLİ OLDU

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler memur ve emeklilere yönelik refah payını da içeren kesin zam oranlarının yer aldığı yasa teklifinin ayrıntılarını açıkladı.

Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:


"Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

Teklifle tüm memurların ücretlerinde sözleşme zammı, enflasyon farkına ek olarak seyyanen 8 bin 77 TL'lik artış öngörüyoruz.

En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor.

Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklinin zam oranı teklifte yok.

En düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok."

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