Astralis SK'yı devirdi!



Karşılaşmanın ilk haritası Astralis'in seçimiyle Overpass oldu. Danimarkalı ekip maçın ilk anlarından itibaren oldukça iyi bir performans sergiledi. Fakat takdir edersiniz ki SK'ya karşı maç kazanmak öyle kolay değil. İlk yarının 9-6 geçilmesinden sonra SK Gaming T tarafındayken rakibini daha çok zorladı. Nicolai "device" Reedtz ve Lukas "gla1ve" Rossander'in üstün oyunlarıyla 6 raunta karşı 7 raunt kazanan Astralis kendi seçtiği haritayı böylece 16-12 kapatmış oldu.



İkinci harita olan Mirage'de ise oldukça uzun ve çekişmeli bir maç seyrettik. Esasen henüz Astralis'in SK karşısında ilk yarıda 13 raunt almasının şokunu atlatamamışken ikinci yarı da çok farklı bir durumla karşılaştık. Tam "maç bitti" derken bu kez Brezilyalılar "biz bitti demeden bitmez" diye çıktılar meydana. Aynı performansı bize izlettiler; 6 ve 5 rauntluk serilerle maçı uzatmaya taşıdılar. Nefes kesen uzatma bölümünün ilkinde SK Gaming tekrar geriye düşmüş olmasına rağmen beraberliği yakaladı. Fakat olayı buraya kadar getirmiş olan Astralis'in maçı bırakmaya hiç niyeti yok gibiydi. gla1ve'in 33 killi bir kenara dursun, Astralis takımının bütün üyeleri her raunt gerçekten canla başla mücadele ettiler. Her raunt başka biri öne çıktı ve takımı taşıdı. İkinci uzatma bölümünde de öne geçen Astralis, bu kez avantajını korudu ve harita 22-20 Astralis galibiyetiyle son buldu. Marcelo "coldzera" David ve Fernando "fer" Alvarenga'nın 36 fragleri SK için yeterli olmadı.



Bu sonuçla SK Gaming alt aşamaya düşerken, Astralis de A grubunda üst aşama finaline yükseldi ve Cloud9 - Liquid maçının galibini beklemeye başladı. SK'nın rakibi ise alt aşamada Gambit - TyLoo maçının kazananı olacak.



Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - Bu sonuçla SK Gaming alt aşamaya düşerken, Astralis de A grubunda üst aşama finaline yükseldi ve Cloud9 - Liquid maçının galibini beklemeye başladı. SK'nın rakibi ise alt aşamada Gambit - TyLoo maçının kazananı olacak.Yazan: Mert "Xaqrons" Ünal - @sporXaqrons