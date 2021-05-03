Astori davası sonuçlandı: 1 yıl hapis!

Fiorentina'nın eski kaptanı Davide Astori'nin ölmesi nedeniyle açılan davada spor yapmak için gerekli fitness raporunu imzalayan doktora 1 yıl hapis cezası verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Astori davası sonuçlandı: 1 yıl hapis!
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03 Mayıs 2021 16:00
Fiorentina'nın eski sportif danışmanı Giorgio Galanti, futbolcu Davide Astori'nin ölümünden ötürü 1 yıl hapis cezası aldı.

Fiorentina'nın eski kaptanı Astori, 4 Mart 2018'deki Udinese - Fiorentina maçından önceki gecesi uykusunda hayatını kaybetti. La Gazzetta dello Sport'a göre, Floransa Careggi Hastanesi Spor Hekimlği Merkezi'nin eski müdürü de olan Galanti 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Galanti, Astori'nin profesyonel olarak spor yapmak için gerekli fitness sertifikasını imzalayan son doktordu.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Savcı Antonio Nastasi, Galanti'nin cinayete sebebiyet vermekten 1.5 yıl hapis cezası almasını talep etti. Mahkeme ise 1 yıl cezaya hükmetti ancak cezayı erteledi.

GALANTI'NIN AVUKATI: "ŞOK OLDUK"

Galanti'nin avukası Sigfrido Fenyes, "Gerekçeli kararı okumak için sabırsızlanıyoruz. İtalyan adalet sisteminin 3 derecesi var ve biz bu karara itiraz edeceğiz. Müvekkilime karar hakkında bilgi verdim ve şok oldu. Bu karar ağzımızda acı bir tat bıraktı. Şimdi temyiz için çalışacağız." açıklamasını yaptı.



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