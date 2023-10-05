Aston Villa - Zrinjski Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta? Canlı İzle Şifresiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Aston Villa Zrinjski ile karşı karşıya geliyor. Pete Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, kendi sahasında Luis Mendilibar'ın ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Peki, Aston Villa Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aston Villa Zrinjski maçı Bein Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.Villa Park Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.İsviçreli hakem Urs Schnyder'in yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.Aston Villa, grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda karşılaştığı Legia Varşova'ya 3-2 mağlup olmuştu.Zrinjski ise kendi sahasında ağırladığı AZ Alkmaar'ı 4-3 mağlup etmişti.17.30 Astana (Kazakistan)-Viktoria Plzen (Çekya)19.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Slovan Bratislava (Slovakya)19.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)-Lille (Fransa)19.45 Breidablik (İzlanda)-Zorya Luhansk (Ukrayna)19.45 Gent (Belçika)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)19.45 Ballkani (Kosova)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)19.45 Bodo/Glimt (Norveç)-Club Brugge (Belçika)19.45 Beşiktaş-Lugano (İsviçre)22.00 AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya)22.00 Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek)22.00 Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan)22.00 Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika)22.00 PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya)22.00 Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya)22.00 Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan)22.00 Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe