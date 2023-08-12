Aston Villa, Zaniolo için teklif artırdı

Premier Lig ekibi Aston Villa, Nicolo Zaniolo için Galatasaray'a yaptığı teklifi artırdı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Aston Villa, Zaniolo için teklif artırdı
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12 Ağustos 2023 11:01
Son güncelleme 12 Ağustos 2023 11:05
Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Nicolo Zaniolo pazarlığında önemli gelişmeler yaşandı.

ASTON VILLA TEKLİF ARTIRDI

İtalyan futbolcu için daha önce 5 milyon euro kiralama bedeli ve başarılı olduğu takdirde sezon sonu 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan İngiliz kulübü, toplam 30 milyon euro'ya ulaşan bu önerinin reddedilmesi üzerine fiyat artırımına gitti.

32 MİLYON EURO

İngiliz kulübü, Zaniolo'nun satın alma opsiyonundaki rakamı 27 milyon euro'ya çıkardı. Sarı kırmızılı yönetim toplamda 32 milyon euro'yu bulan yeni teklifi değerlendirmeye almakla birlikte, satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmaması nedeniyle sıcak bakmıyor.



EMERY'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Aston Villa, Galatasaray'ın vereceği cevabı beklerken teknik direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo hakkında övgü dolu sözler söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "Zaniolo bir forvet değil, çok yönlü bir oyuncu. Sahip olduğu niteliklerle takımımıza çok yardımcı olabilir" diye konuştu.



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