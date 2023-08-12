Aston Villa, Zaniolo için teklif artırdı

ilearasındakipazarlığında önemli gelişmeler yaşandı.İtalyan futbolcu için daha önce 5 milyon euro kiralama bedeli ve başarılı olduğu takdirde sezon sonu 25 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunan İngiliz kulübü, toplam 30 milyon euro'ya ulaşan bu önerinin reddedilmesi üzerine fiyat artırımına gitti.İngiliz kulübü, Zaniolo'nun satın alma opsiyonundaki rakamı 27 milyon euro'ya çıkardı. Sarı kırmızılı yönetim toplamda 32 milyon euro'yu bulan yeni teklifi değerlendirmeye almakla birlikte, satın alma opsiyonunun 'zorunlu' olmaması nedeniyle sıcak bakmıyor.Aston Villa, Galatasaray'ın vereceği cevabı beklerken teknik direktörü Unai Emery, Nicolo Zaniolo hakkında övgü dolu sözler söyledi. İspanyol çalıştırıcı,diye konuştu.