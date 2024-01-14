Aston Villa, Semih Kılıçsoy için harekete geçiyor!

Beşiktaş transfer haberleri: Aston Villa, Beşiktaş'ın son haftalarda dikkat çeken ismi Semih Kılıçsoy için siyah-beyazlı takımın kapısını çalacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Aston Villa, Semih Kılıçsoy için harekete geçiyor!
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14 Ocak 2024 12:08
Beşiktaş'taki son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir transfer gelişmesi yaşandı.

İngiltere'den Aston Villa, 18 yaşındaki genç futbolcuya talip oldu.

İngiliz temsilcisinin bu hafta içerisinde Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Beşiktaş'ta özellikle son haftalardaki performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy, bu sezon süre bulduğu 15 maçta 6 kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş, geçtiğimiz haftalarda genç oyuncusunun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatmıştı.

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