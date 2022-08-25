Aston Villa'nın A planı Victor Nelsson

Sevilla devreden çıktı ama İngiliz takımı, Danimarkalı yıldızla ilgilenmeye devam ediyor. İki takım arasında görüşmelerin devam ettiği bilgisi paylaşıldı.



Galatasaray'da Victor Nelsson'la ilgili transfer iddiaları gelmeye devam ediyor. Her ne kadar Sevilla aradan çekilmiş olsa da, Aston Villa ciddi şekilde Danimarkalı stoperle ilgilenmeye devam ediyor.



Le Phoceen gazetesinin haberine göre; Diego Carlos'un ciddi şekilde sakatlanmasının ardından Aston Villa transfer dönemi bitmeden önce bir stoper transfer etmek istiyor.



Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson, İngiliz kulübünün önceliği... Marsilya oyuncusu Duje Caleta-Car ise B planı... Gerçekten de Steven Gerrard liderliğindeki ekip, Nelsson ile yapılan görüşmelerde bir başarısızlık olması ihtimaline karşı Hırvat milli takımının oyuncusu için kısa süre önce bilgi aldı.



Marsilya, Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Caleta- Car'ın başlangıç fiyatını 10 milyon euro olarak belirledi. Galatasaray ise 20 milyon euro fiyat çekti. Bu kez neler olacak bekleyip göreceğiz.





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