Aston Villa, Lenglet'i kadrosuna katıyor

Avrupa'dan transfer haberleri: Aston Villa, Barcelona'dan Fransız savunma oyuncusu Clement Lenglet'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Aston Villa, Lenglet'i kadrosuna katıyor
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30 Ağustos 2023 16:31
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, savunmasını Clement Lenglet ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Aston Villa'nın Lenglet'in kiralık transferi için Barcelona ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Fransız savunma oyuncusunun kısa süre içerisinde yeni takımına katılacağı kaydedildi.

Lenglet, geçen sezonu da bir başka İngiliz ekibi Tottenham'da kiralık olarak geçirmişti.

28 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin bulunduğu Barcelona ile sözleşmesi ise 2026 yılına kadar devam ediyor.

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