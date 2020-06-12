Aston Villa, Galatasaray'a reddedilemeyecek bir teklifle geliyor!

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.



Footrdc.com sitesinin haberine göre İngiliz ekibi, sarı - kırmızılıların Kongolu stoperi Christian Luyindama için reddedilemeyecek bir teklif sunacak. Aston Villa'nın bonservis bedeli olarak 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı yazılan haberde Galatasaray'ın bu teklife oldukça sıcak bakacağı belirtildi.



ANCELOTTI DE PEŞİNDE!



Öte yandan bir başka Premier Lig ekibi Everton'ın da 26 yaşındaki savunma oyuncusu için harekete geçtiği aktarıldı. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, Kongolu stoperi kadrosuna katarak savunmayı güçlendirmek istediği ve görüşmelerin hızlandırılması gerektiğini söylediği ifade edildi.



LUYINDAMA YERİNE MERT ÇETİN!



Galatasaray'ın Luyindama'nın olası satışı sonrasında İtalya Ligi Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Mert Çetin'i kadrosuna katacağı iddia edildi.



