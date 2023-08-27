Aston Villa, Premier Lig'in 3. haftasında Burnley deplasmanına konuk oldu. Turf Moor'daki maçı Aston Villa 3-1'lik skorla kazandı.Karşılaşmada Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 8 ve 20. dakikalarda Matty Cash ve 61. dakikada Moussa Diaby attı. Burnley'in tek golü 47. dakikada Lyle Foster'dan geldi.Aston Villa'da Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, 73. dakikada Moussa Diaby yerine oyuna dahil oldu.Bu sonucun ardından Aston Villa, ligde 6 puana yükseldi. Burnley ise 3 hafta sonunda puanla tanışamadı.Aston Villa, ligde gelecek hafta Liverpool ile deplasmanda karşılaşacak. Burnley, evinde Tottenham'ı ağırlayacak.