Aston Villa'da mutlu son: Donyell Malen

Aston Villa, Borussia Dortmund forması giyen Donyell Malen'in transferi için Alman ekibiyle anlaşma sağladı. İşte ödenecek bonservis...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Aston Villa'da mutlu son: Donyell Malen
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13 Ocak 2025 14:49
Transfer çalışmalarını sürdüren Aston Villa, Borussia Dortmund'un yıldızında mutlu sona yaklaştı.

Sky DE'de yer alan habere göre; Premier Lig ekibi, Borussia Dortmund'dan Donyell Malen'in transferi için anlaşma sağladı.

İŞTE ÖDENECEK BONSERVİS

Donyell Malen için Aston Villa, Borussia Dortmund'a 25 + 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Oyuncuyla sözleşme görüşmelerini sürdüren İngiliz ekibinin, transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

Dortmund formasıyla bu sezon 21 maça çıkan 25 yaşındaki Hollandalı sağ kanat oyuncusu, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

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