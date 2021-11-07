Aston Villa'da Dean Smith dönemi sona erdi

Aston Villa'da alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Dean Smith ile yollar ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Aston Villa'da Dean Smith dönemi sona erdi
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07 Kasım 2021 17:11
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'da alınan kötü sonuçlar nedeniyle teknik direktör Dean Smith'in görevine son verildiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın son maçlarda hedeflediği başarılara ulaşamaması gerekçesiyle 50 yaşındaki İngiliz teknik adamın sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Ligde üst üste 5 maç kaybeden Aston Villa, 10 puanla 15. sırada bulunuyor. İngiltere temsilcisinde 2018 yılından bu yana görev alan Smith, ilk sezonunda takımını Championship'ten Premier Lig'e yükseltmiş ve kulüp rekoru 10 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.


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