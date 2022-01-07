Aston Villa, Coutinho'yu resmen açıkladı!

İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa , Barcelona'dan Brezilyalı oyuncu Philippe Coutinho'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun, sezonun geri kalanında Aston Villa için ter dökeceği bildirildi.



Açıklamada, Aston Villa'nın Brezilyalı oyuncuyu, sezon sonunda dilediği takdirde 40 milyon euroya satın alabileceği belirtillirken, yıldız oyuncunun maaşının yüzde 65'lik kısmını İngiliz ekibinin ödeyeceği ifade edildi.



Coutinho ile 2012-2015 yılları arasında Liverpool'da takım arkadaşı olan ve şuan Aston Villa'nın mevcut teknik direktörü Steven Gerard yaptığı açıklamada, "Barcelona ile iki kez La Liga'yı ve İspanya Kupası'nı kazandı. Coutinho'nun vikipedi sayfası gerçek bir kazanan olduğunu gösteriyor. Oynadığı her yerde kazanan bir futbolcu. Coutinho ile ilgili sadece güzel şeyler söyleyebilirim. O, benim arkadaşım" dedi.



Brezilyalı, 2018'de Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olmuştu. Ayrıca 2019/20 sezonunu da Bayern münih'de kiralık olarak geçirdi.



Coutinho, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 16 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.





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