Aston Villa, Coutinho'nun bonservisini alıyor!

Premier Lig ekibi Aston Villa, Philippe Coutinho'nun bonservisini almak için girişimlerde bulunuyor.



The Guardian'da yer alan habere göre, İngiliz kulübünün, Brezilyalı oyuncunun bonservisi için Barcelona ile anlaştığı belirtildi.



Haberde Aston Villa'nın İspanyol devine transfer için yaklaşık 20 milyon euro ödeyeceği ve son detayların görüşüldüğü ifade edildi.



Brezilyalı oyuncunun bu transferi kabul etmesinde Steven Gerrard'ın etkisinin büyük olduğu kaydedildi.



Philippe Coutinho, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı 16 maçta 4 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.





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