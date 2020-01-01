Astımı olan McGee, sezonda oynamayı endişe etmiyor

Los Angeles Lakers oyuncusu JaVale McGee, astım hastası olmasına rağmen, sezona devam etme konusunda fiziksel durumundan ödün vermekten endişe etmediğini söyledi.



McGee, Los Angeles Times'tan Dan Woike ve Tania Ganguli'ye, NBA'in Orlando'da devam etmesinden önce "rahat" hissettiğini söyledi:



"Kesinlikle rahatım. Bir süredir oynamıyoruz ve uzun bir süredir KOVID bulundurmuyoruz. Gerekli önlemleri aldığımız sürece kesinlikle iyi durumda olacağımızı düşünüyorum."



Bununla birlikte, Woike ve Ganguli, McGee'nin bu konuda bir seçeneği olmayabileceğini bildirdi. Lakers, riskli bir oyuncu olarak McGee'yi "korumayı" seçebilir:



"Durumla ve NBA'in The Times'ın gözden geçirdiği sağlık ve güvenlik el kitabına sahip olan insanlara göre, Lakers doktorları McGee'yi ve yüksek risk altında olduğunu düşündükleri diğer oyuncuları 'koruyabilir.' Bir hafta önce oyuncular üç sayfalık bir tıbbi anket tamamlamak zorunda kaldılar ve ekip doktorlarının Perşembe gününe kadar değerlendirmeleri lazım. Oyuncular ve seyahat eden personel için gelen sorular arasında, kişinin orta veya şiddetli astım geçirip geçirmedikleri de bulunuyordu."



32 yaşındaki oyuncu, maç başına 17 dakikadan kısa bir sürede 6.8 sayı, 5.8 ribaund ve 1.5 blok ortalama ile oynamış ve Lakers'a pivot pozisyonunda güvenilir bir çember koruyucusu olarak hizmet vermişti.



