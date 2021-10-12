Assuncao'yu 6 diye aldılar 10 numara çıktı!

İlk 11'de en az 3 yerli oynama şartına rağmen, Galatasaray 'ın 6 numara pozisyonunda yeniden Elneny'ye yönelmesini sağlayan faktörlerden biri de Gustavo Assuncao'nun durumu oldu.



Brezilyalı orta saha oyuncusu, defansif orta saha olarak transfer edilmiş, ancak fiziksel açıdan yetersiz bulunmuştu. Milli arada 21 yaşındaki oyuncuya özel bir program hazırlanırken, antrenman maçları sırasında farklı bir görüntü ortaya çıktı.



Fatih hoca, Assuncao'yu ön libero yerine zaman zaman 8 numarada, hatta forvet arkasında yani 10 numara pozisyonunda denedi. Sambacı'nın önde çok daha etkili olduğu ve skor üretmeye yatkınlığının bulunduğu fark edildi.



Bonservis konusu ertelendi



Terim bu nedenle, ligin kalan bölümünde de Assuncao'yu 8 ve 10 numaralar arasında, iki ceza sahası arasında çift yönlü olarak kullanmayı düşünüyor. Eğer Gustavo Assuncao bu bölgede daha iyi katkı verirse, transferdeki yol haritasının bu değişikliğe göre güncellenmesi bekleniyor. Sezon sonuna kadar kiralanan genç oyuncunun bonservisinin alınıp alınmayacağı da işte bu süreçte ortaya koyacağı performansa göre netleşecek.



