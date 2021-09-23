Assunçao gelecek için ümit verdi; "Bonservisi alınmalı"

Galatasaray'da ilk maçına çıkan yeni transfer Assunçao, performansıyla alkış aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Assunçao gelecek için ümit verdi; 'Bonservisi alınmalı'
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23 Eylül 2021 11:51
Galatasaray'da Kayserispor karşısında ilk maçına çıkan Gustavo Assunçao, orta sahada etkili olmaya çalıştı.

Brezilyalı futbolcu 91 kez topla buluşup %91'lik pas başarı yüzdesi yakalarken 70 başarılı pas attı. 13 kez top kaybı yapan Assunçao attığı 9 uzun pasında 6'sında isabet buldu.

beIN SPORTS ekranlarında konuşan Tugay Kerimoğlu, Assunçao'nun performansını beğendiğini ve 4 milyon euro vererek bonservisinin alınması gerektiğini söyledi.

Assunçao maçın ardından şöyle konuştu: "Benim için inanılmaz bir gurur, çok mutluyum. Keşke sonuç bu olmasaydı. Diğer taraftan Galatasaray gibi büyük bir camiada forma giydiğim için da gururluyum."




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