'Assunçao, Gedson Fernandes kadar iyi'

Portekiz'in Record gazetesinden Andre Monteiro, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao'yu Skorer'e yorumladı ve Gedson Fernandes kadar iyi olduğunu söyledi."Gustavo Assunçao teknik yanıyla öne çıkan bir 6 numara… Geriden atak başlatma ve kısa olsun, uzun olsun son derece isabetli paslarıyla bilinen sağlam bir oyuncu. Ön libero olarak görev alan isimlerin genelde biraz cüsseli olmasına alışmışızdır. Gustavo'nun böyle bir görünüşü olmasa da kendisi temas oyunundan kaçınmaz, vücudunu kullanmaktan imtina etmez. Risk almayı sevmez, garanti oynar. Top rakibe geçtiğinde takımın sahada pozisyon almasını yönlendirir."Portekiz'deki iki sezonunda oldukça iyi bir izlenim bıraktı. Takımı Famalicao'nun en çok öne çıkan isimlerinden biri oldu. 21 yaşında kaptanlık pazubandını takması liderlik özelliklerini ve sorumluluk alan yanını anlatmaya yeter. Pozisyon almadaki becerisi, soğuk kanlılığı, sakinliğiyle güven veriyor. Porto, Benfica ve Sporting kendisini scout ekiplerine izlettirdi. Sporting'e transfer olmanın kıyısından döndü geçen sene."