"Assunçao, Galatasaray için harika transfer"

Record Gazetesi editörü Pedro Morais, Galatasaray'ın yeni transferi Gustavo Assunçao ile ilgili değerlendirmede bulundu

Abone Ol
'Assunçao, Galatasaray için harika transfer'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Eylül 2021 10:24
Galatasaray transferin son gününde Brezilyalı genç yıldız Gustavo Assunçao'yu renklerine katmıştı.. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu Takvim Gazetesi'ne anlattı.

TOPLA İLİŞKİSİ ÇOK ÜST SEVİYEDE

Morais, "Gerçekten harika bir orta saha oyuncusu. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Üzerinde bir baskı varken, topu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir" dedi.

FİZİKSEL OLARAK GELİŞMESİ GEREKİYOR

Pedro Morais, "Pas sayısı ve başarı yüzdesi oldukça yüksek bir futbolcudur. Topa sahip olmayı seven takımlar için çok ideal bir 6 numara profili çiziyor. Sadece ikili mücadelelerde biraz daha kendisini geliştirebilir" diye konuştu.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.