'Assunçao, Galatasaray için harika transfer'

Galatasaray transferin son gününde Brezilyalı genç yıldız Gustavo Assunçao'yu renklerine katmıştı.. Portekiz'in en önemli yayın organlarından Record gazetesinde Famalicao takımını takip eden Pedro Morais, Brezilyalı yıldızın nasıl bir futbolcu olduğunu Takvim Gazetesi'ne anlattı.Morais, "Gerçekten harika bir orta saha oyuncusu. Topla ne yapacağına çok çabuk karar verir. Tekniği ve topla ilişkisi çok iyi. Üzerinde bir baskı varken, topu merkeze veya kanatlara çok hızlı ve başarılı bir şekilde gönderir" dedi.Pedro Morais, "Pas sayısı ve başarı yüzdesi oldukça yüksek bir futbolcudur. Topa sahip olmayı seven takımlar için çok ideal bir 6 numara profili çiziyor. Sadece ikili mücadelelerde biraz daha kendisini geliştirebilir" diye konuştu.