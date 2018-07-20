  •  
    Çin'de kadro dışı kalınca Galatasaray için sürpriz
  •  
    Fenerbahçe'nin sürprizi ortaya çıktı! "Veririz..."
  •  
    Terim'in istediği GOLCÜ için RESMİ açıklama var!
  •  
    'Onyekuru'lu gönderme "G.Saray yapmamalıydı"
  •  
    Beşiktaş'ın sürpriz planı Ada'dan transfer teklifi!

Assem Marei Pınar Karşıyaka'da

Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz sezon Almanya'da Bayreuth forması giyen 26 yaşındaki Assem Marei'yi kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Assem Marei Pınar Karşıyaka'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Temmuz 2018 13:40
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig ekibi Pınar Karşıyaka, 4 numara pozisyonunda görev yapan Assem Marei ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce Tayfun Erülkü, İlkan Karaman ve Erving Walker'ı kadrosuna dahil eden Kaf-Kaf dördüncü takviyesini gerçekleştirdi.

Geçen sezon Almanya'da Bayreuth forması giyen 26 yaşında 2.06 boyundaki Marei, ligde 32 maçta ortalama 19.8 dakika süre aldı, 11.8 sayı, 6.5 ribaund, 1.3 asist ve 1.1 top çalma ile oynadı. Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren deneyimli basketbolcu 13 müsabakada 19.2 dakika süre alıp 12.1 sayı, 5.2 ribaund ve 1.0 top çalma istatistikleriyle mücadele etti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için