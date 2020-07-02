Assassin's Creed Valhalla'nın ilk büyük genişlemesi ertelendi

Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla 'nın ilk büyük genişlemesini 13 Mayıs'a erteledi. Valhalla'nın beklenen güncellemesi Wrath of the Druids, beklenenden birkaç hafta sonra çıkacak.

Ubisoft, 29 Nisan'da satışa sunulması gereken yükseltmenin ertelemesini Twitter hesabından duyurdu. Video oyunu geliştiricisi "daha rafine bir deneyim sunmak için" yayın tarihini geri çektiğini açıkladı. Geliştirici aynı zamanda geliştirme sürecine şeffaflık sağlayan bir makale yayınlama sözü de verdi.

Assassin's Creed Valhalla oyuncuları bir kez daha hayal kırıklığına uğradı

Ubisoft, genişlemenin sunumunu neden geciktirdiğini açıklamadı. Ancak platformlardaki birçok Assassin's Creed Valhalla oyuncusunun 'buggy' deneyiminden şikayet ettiğini belirtmekte fayda var.

Bazı oyuncular yalnızca bir veya iki hatayla karşılaştığını bildirirken, bazı oyuncular sık sık çökmelerle ve ilerleme kaydetmelerini engelleyen diğer önemli sorunlarla karşılaşmaya devam ediyor.

PC Gamer yaşanan bu problemle alakalı, geliştiricinin geçen ay Ostara Festivali sezonluk etkinliğinin bazı kısımlarını kaldırmak zorunda kaldığını, çünkü bunların oyunun çökmesine neden olduğunu belirtiyor.

Wrath of the Druids genişleme paketi, Children of Danu adlı eski bir druid kültünü avlarken İrlanda ormanlarını keşfetmenizi sağlayacak. Ayrıca genişlemenin AC Valhalla'nın sezonluk bilet fiyatına dahil olduğunu belirtelim. Ancak bağımsız olarak da satın alınabilecek.

Kaynak: ShiftDelete.net

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