Assassin's Creed Valhalla satış fiyatı ne kadar? Assassin's Creed Valhalla ne zaman satışa çıkacak

Sektörün çılgın oyunlarından Assassin's Creed Valhalla kendisini gösterdi. Herkesin merakla beklediği oyunun tanıtımı yayınlandı ve milyonlarca izleyiciye ulaştı. Oyunla ilgili fiyat bilgilendirmesi, Türkiye satış fiyatı, Türkiye dil desteği, Assassin's Creed Valhalla ne zaman çıkacak bilgilerine buradan erişebilirsiniz. Oyun sektöründe oldukça önemli bir yere sahip olan Ubisoft'un yeni oyunu merakla bekleniyor. Ubisoft Türkiye resmi Twitter hesabı üzerinde yapılan paylaşımla birlikte Assassin's Creed serisinin yeni oyununun ismi belli oldu. Assassin's Creed Valhalla olarak belirtilen oyunun dünya promiyeri tanıtım fragmanı 30 Nisan 18.00'da yayınlandı.Beklenen an geldi ve Ubisoft, Assassin's Creed: Valhalla'nın fragmanını yayınladı. Ekim ya da kasım aylarında piyasaya çıkacağı söylenen Assassin's Creed: Valhalla, ilk aşamada Steam'den değil Epic Games Store ve UPLAY'den satışa çıkarılacak.Ancak bu durum akıllarda bir soru işareti de oluşturuyor. Bu aksiyon dolu savaş sahnelerinin içerisinde bizleri tatmin edecek düzeyde Assassin's Creed serisinin esas özelliği olan suikast özelliğini ve sahnelerini görebilecek miyiz. Her ne kadar serinin önceki oyunlarına nazaran daha çok kalabalık görevler içerisinde olacak olsak da Ubisoft cephesinin suikast özelliğini de oyun içerisinde önemli bir yere koymayı istediği biliniyor.Ayrıca vikingler denince akla gelen meşhur teknelerini de oyun içerisinde görmek mümkün. Oyunda deniz aşırı görevler de mevcut. Örneğin Norveç'te bulunmanıza rağmen İngiltere'ye de yelken açacaksınız. Ancak görev için gittiğiniz bölgeler ne kadar ölçekte keşfedilmeye açık olacak henüz bilinmiyor.Daha fazla oyun haberleri için sitemize abone olabilir, sosyal medya kanallarımızdan bizleri takip edebilirsiniz.Fragmanın sonunda da göreceğiniz üzere 2020 yılının sonlarında PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, PC ve Stadio için satışa sunulacak. Oyun şimdiden Epic Games Store ve Uplay üzerinden 259 TL'den ön siparişe açılmış durumda. Fakat Türk oyuncuları üzecek bir detay mevcut.Assassin's Creed Valhalla, yer alan ibarelere göre Türkçe dil desteğine sahip olmayacak. Bu da biz Türk oyuncular için gayet üzücü bir durum. Fakat oyun yine de gayet güzel gözüküyor.