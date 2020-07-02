Ubisoft'un geliştirdiği Assassin's Creed Valhalla çıktı. Birçok oyuncu tarafından heyecanla beklenen oyun bizleri İskandinav topraklarına götürüyor. Valhalla ayrıca, İskandinav mitolojisini de içerisinde barındırıyor.



Assassin's Creed Valhalla'da bizi neler bekliyor?



Oyuna ilk başladığımızda Norveç topraklarında bulunuyoruz. Oyunun başlangıç kısmı Norveç topraklarının bir kısmı olsa da hikayenin asıl geçtiği yer İngiltere toprakları oluyor. Klanımızla birlikte İngiltere topraklarına göçüp orada bir yerleşim yeri kuruyoruz. Oyunda 5 harita bulunuyor, bu haritalar gelecek olan iki genişleme paketi ile 7'ye yükselecek.



Origins ve Odyssey'i oynayan oyuncuların bildiği gibi, Ubisoft mitolojik olayları oyunun evrenine güzel bir şekilde yediriyor. Aslında insanların bahsettiği mitolojik tanrılar, oyunun hikayesinde insanlardan önce yaşamış Isu denen bir ırk olarak karşımıza çıkıyor.



Valhalla'da bulunan ekipmanlar Odyssey'deki gibi sık sık isimleri değiştirilmiş bir şekilde etraftan çıkmıyor, geliştiricilerin açıklamasına göre her ekipman benzersiz şekilde oyunun içerisinde bulunuyor ve oyuncu eğer o ekipmanı geliştirirse değerli bir hale geliyor. Ekipmanlar nadir olarak çevredeki sandıklardan çıkabiliyor.



Ayrıca oyunda mikro ödemeler de bulunuyor. Mikro ödemeler ile birlikte oyunculara, oyundan aldıkları keyfi artıracak bazı ekipmanlar sunuluyor.



Kaynak: shiftdelete



