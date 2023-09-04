Aslı Kalaç: 'Avrupa'nın en büyüğüyüz'

Filenin Sultanlarının, Sırbistan galibiyetiyle gelen Avrupa Şampiyonluğunun ardından Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.
İşte Aslı Kalaç'ın açıklamaları:
"Söylenecek kelime yok. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Son Dünya şampiyonunu yendik. Bu formayı giydiğimiz için, bu şampiyonluk için, Türk kadını olarak Atamız'ın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."
İşte Aslı Kalaç'ın açıklamaları:
"Söylenecek kelime yok. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Son Dünya şampiyonunu yendik. Bu formayı giydiğimiz için, bu şampiyonluk için, Türk kadını olarak Atamız'ın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."