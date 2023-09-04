Aslı Kalaç: "Avrupa'nın en büyüğüyüz"

Avrupa Voleybol Şampiyonasının ardından Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Aslı Kalaç: 'Avrupa'nın en büyüğüyüz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Eylül 2023 00:45
Filenin Sultanlarının, Sırbistan galibiyetiyle gelen Avrupa Şampiyonluğunun ardından Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.

İşte Aslı Kalaç'ın açıklamaları:

"Söylenecek kelime yok. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Son Dünya şampiyonunu yendik. Bu formayı giydiğimiz için, bu şampiyonluk için, Türk kadını olarak Atamız'ın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery