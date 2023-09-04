Aslı Kalaç: 'Avrupa'nın en büyüğüyüz'

Filenin Sultanlarının, Sırbistan galibiyetiyle gelen Avrupa Şampiyonluğunun ardından Aslı Kalaç açıklamalarda bulundu.



İşte Aslı Kalaç'ın açıklamaları:



"Söylenecek kelime yok. Avrupa'nın en büyüğüyüz. Son Dünya şampiyonunu yendik. Bu formayı giydiğimiz için, bu şampiyonluk için, Türk kadını olarak Atamız'ın kızlarını temsil ettiğimiz için çok mutluyuz."