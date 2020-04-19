Aslı Enver ve Kerem Tunçeri ilişkisi doğru mu?

Murat Boz ile bir dargın bir barışık süren ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında, güzel oyuncu gönlünü basketbolcu ile kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi. Çift ilişkini gözlerden uzak yaşıyor.İddiaya göre ikili, ortak bir arkadaşları sayesinde yaklaşık bir ay önce tanıştı. Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.Öte yandan Kerem Tunçeri'nin, geçtiğimiz yıllarda 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı.