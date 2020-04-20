Aslı Enver kaç yaşında, nereli, kimdir?

ASLI ENVER KEREM TUNÇERİ AŞK İDDİALARI DOĞRU MU?

Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk'üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşınmıştır.Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.2003 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. 2012 yılında yine baş rolde "Suskunlar" dizisinde oynadı. 2013 yılında da "Kayıp" dizisinde ve "Tamam Mıyız?" sinema filminde oynadı.Aslı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır.Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi.Evcilik Oyunu, Pera TiyatrosuYangın Yerinde Orkideler, Pera TiyatrosuEski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi2002 – Ayna (Kısa Film)2002 – Uzay Sitcomu2003 – Hayat Bilgisi2007 – 2011 – Kavak Yelleri2012 – Suskunlar2013 – Kayıp2013 – Tamam Mıyız? (Sinema Filmi)Murat Boz ile bir dargın bir barışık süren ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında, güzel oyuncu gönlünü basketbolcu ile kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi. Çift ilişkini gözlerden uzak yaşıyor.İddiaya göre ikili, ortak bir arkadaşları sayesinde yaklaşık bir ay önce tanıştı. Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.Öte yandan Kerem Tunçeri'nin, geçtiğimiz yıllarda 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı.