Aslı Enver kaç yaşında, nereli, kimdir?

Kerem Tunçeri ile aşk yaşadığı iddia edilen Aslı Enver'in kaç yaşında olduğunu, işinin ne olduğunu, kim olduğunu merak ediyor. İşte Aslı Enver'in hayatı biyografisi...

20 Nisan 2020 07:47
Aslı Enver kaç yaşında, nereli, kimdir?
Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Londra'da ailesinin ikinci çocuğu olarak doğmuştur. Bir abisi bir kız kardeşi vardır. Tekstilci Babası bir Kıbrıs Türk'üdür. Annesi Dilek hanım eğitim için Türkiye'den Londra'ya gittiğinde babasıyla orada tanışıp evlenmiş. İlkokulu Londra'da okudu. Aslı Enver 1996 yılına kadar 12 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'dan İstanbul'a taşınmıştır.
Pera Güzel Sanatlar Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

2003 yılında "Hayat Bilgisi" adlı dizide oynadı, 2007 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan "Kavak Yelleri" adlı gençlik dizisinde başrol Mine Ergun karakterini canlandırdı. 2012 yılında yine baş rolde "Suskunlar" dizisinde oynadı. 2013 yılında da "Kayıp" dizisinde ve "Tamam Mıyız?" sinema filminde oynadı.

Aslı Enver, oynadığı sinema ve dizilerden başka; Yapı Kredi, maviyesil, Lescon ve Molped reklamlarında rol almıştır.

Aslı Enver, 13 Temmuz 2012 tarihinde oyuncu Birkan Sokullu ile evlendi.

Tiyatro Oyunları :
Evcilik Oyunu, Pera Tiyatrosu
Yangın Yerinde Orkideler, Pera Tiyatrosu
Eski Fotoğraflar, Haliç Üniversitesi

Filmleri :
2002 – Ayna (Kısa Film)
2002 – Uzay Sitcomu
2003 – Hayat Bilgisi
2007 – 2011 – Kavak Yelleri
2012 – Suskunlar
2013 – Kayıp
2013 – Tamam Mıyız? (Sinema Filmi)

ASLI ENVER KEREM TUNÇERİ AŞK İDDİALARI DOĞRU MU?



Murat Boz ile bir dargın bir barışık süren ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver yeni bir aşka yelken açtı. Ünlü oyuncu gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında, güzel oyuncu gönlünü basketbolcu ile kısa bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı iddia edildi. Çift ilişkini gözlerden uzak yaşıyor.

İddiaya göre ikili, ortak bir arkadaşları sayesinde yaklaşık bir ay önce tanıştı. Koronavirüs salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.

Öte yandan Kerem Tunçeri'nin, geçtiğimiz yıllarda 'O Ses Türkiye' yılbaşı özel programına katıldığı görüntüleri ortaya çıktı.



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