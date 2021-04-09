Aslantepe yoğun bakımda

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kasımpaşa maçında bozulan Türk Telekom Stadı'na 350 kilo tohum ekilse de Sivas ve Rize mücadelelerinde zemin iyi görüntü vermemişti.
Milli ara ve bay haftasını değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'yi özel bakıma aldı. Karagümrük maçında zeminin futbolu olumsuz etkilemeyeceği ifade edildi.
Galatasaray, cumartesi günü 19:00'da sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek
Milli ara ve bay haftasını değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'yi özel bakıma aldı. Karagümrük maçında zeminin futbolu olumsuz etkilemeyeceği ifade edildi.
Galatasaray, cumartesi günü 19:00'da sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek