Aslantepe yoğun bakımda

Milli ara ve bay haftasını değerlendiren Galatasaray, Aslantepe'yi özel bakıma aldı.

Haber; Sabah
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Aslantepe yoğun bakımda
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09 Nisan 2021 09:52
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kasımpaşa maçında bozulan Türk Telekom Stadı'na 350 kilo tohum ekilse de Sivas ve Rize mücadelelerinde zemin iyi görüntü vermemişti.

Milli ara ve bay haftasını değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'yi özel bakıma aldı. Karagümrük maçında zeminin futbolu olumsuz etkilemeyeceği ifade edildi.

Galatasaray, cumartesi günü 19:00'da sahasında Fatih Karagümrük ile mücadele edecek



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