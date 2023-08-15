Sezon başında 41 bin kombine satan Galatasaray lig ve Avrupa'da her maçını kapalı gişe oynayacak.
Olimpija Ljubljana rövanşı için satışa sunulan 4 bin bilet kısa sürede tükendi. Sponsorlara ve UEFA'ya ayrılan koltuklarla beraber 50 bin taraftar Rams Park'ta yerini alacak.
Cumartesi akşamı da Trabzon maçında tribünler dolacak. Aslantepe böylece 5 gün içinde 100 bin taraftarı ağırlayacak.
Olimpija Ljubljana rövanşı için satışa sunulan 4 bin bilet kısa sürede tükendi. Sponsorlara ve UEFA'ya ayrılan koltuklarla beraber 50 bin taraftar Rams Park'ta yerini alacak.
Cumartesi akşamı da Trabzon maçında tribünler dolacak. Aslantepe böylece 5 gün içinde 100 bin taraftarı ağırlayacak.