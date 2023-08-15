Aslantepe'ye 5 günde 100 bin taraftar!

Sezon başında 41 bin kombine satan Galatasaray, 5 gün içinde 100 bin taraftarı ağırlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Aslantepe'ye 5 günde 100 bin taraftar!
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15 Ağustos 2023 12:34
Sezon başında 41 bin kombine satan Galatasaray lig ve Avrupa'da her maçını kapalı gişe oynayacak.

Olimpija Ljubljana rövanşı için satışa sunulan 4 bin bilet kısa sürede tükendi. Sponsorlara ve UEFA'ya ayrılan koltuklarla beraber 50 bin taraftar Rams Park'ta yerini alacak.

Cumartesi akşamı da Trabzon maçında tribünler dolacak. Aslantepe böylece 5 gün içinde 100 bin taraftarı ağırlayacak.  

 
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