Aslan'ın istediği 20'lik yetenek: "Çok teklif vardı"

Galatasaray'ın peşinde olduğu genç yetenek Ismaila Coulibaly, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Aslan'ın istediği 20'lik yetenek: 'Çok teklif vardı'
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16 Ocak 2021 18:52
Malili oyuncu Ismaila Coulibaly, bir süredir büyük kulüplerin ilgi odağı oldu. 20 yaşındaki genç yetenek, kendisine gelen teklifler üzerine konuştu.

Merkez orta saha oyuncusu, özellikle Galatasaray ve Club Brugge'ün ilgi odağında yer alıyor.

"TEKLİFLER ÇOKTU"

Teklifler üzerine konuşan Coulibaly; "Birçok teklif geldi. Babam bana bir teklifi kabul etmem gerektiğini söyledi. Bir kulüpte kiralık oynadıktan sonra Premier Lig'e gidebileceğimi söyledi." dedi.

20 yaşındaki Ismaila Coulibaly, kariyerini Belçika Ligi ekibi Beerschot V.A.'da sürdürüyor.



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