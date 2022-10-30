Aslan deplasmanda kükrüyor!

Bu sezon 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayan Galatasaray, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada Süper Lig'in en başarılı takım oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Aslan deplasmanda kükrüyor!
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30 Ekim 2022 13:19
İstikrarsız bir görüntü sergileyen Galatasaray buna karşılık dış sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Bu sezon 11 maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarı kırmızılı ekip, 4 galibiyet, 2 beraberlik sonucu elde ettiği 14 puanla dış sahada Süper Lig'in en başarılı takım oldu. Sarı-kırmızılılar geçen sezon boyunca 19 deplasmanda toplam 4 galibiyet görmüştü. 

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