'Aslan' bu yıl deplasmanda da kükrüyor

Son 7 maçını kazanan Galatasaray bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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'Aslan' bu yıl deplasmanda da kükrüyor
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24 Şubat 2021 10:41
Son 7 maçını kazanan Galatasaray bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Dış sahada henüz 13 maça çıkmasına karşılık geçen 3 yıldaki dış saha performansını geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasmanda 26'şar puan toplayan sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise dış sahada 21 puanda kalmıştı.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray şu ana kadar çıktığı 13 deplasmandan 9 galibiyet alarak 27 puana ulaştı.

Galatasaray'ın ikisi Trabzon ve Beşiktaş'la olmak üzere önünde 7 dış saha maçı daha var. 



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