'Aslan' bu yıl deplasmanda da kükrüyor

Son 7 maçını kazanan Galatasaray bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor.



Dış sahada henüz 13 maça çıkmasına karşılık geçen 3 yıldaki dış saha performansını geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasmanda 26'şar puan toplayan sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise dış sahada 21 puanda kalmıştı.



Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray şu ana kadar çıktığı 13 deplasmandan 9 galibiyet alarak 27 puana ulaştı.



Galatasaray'ın ikisi Trabzon ve Beşiktaş'la olmak üzere önünde 7 dış saha maçı daha var.



