Aslan av peşinde: Son gözde Skhiri!

Galatasaray, Köln'den ayrılan Tunuslu orta saha Ellyes Skhiri'yi gündemine aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Aslan av peşinde: Son gözde Skhiri!
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04 Temmuz 2023 10:43
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda birçok mevkiye transfer yapmak için hummalı bir çalışma yürüten Galatasaray, orta saha için de yeni bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Aslan, Almanya Ligi ekiplerinden Köln'e veda eden Tunuslu yıldız Ellyes Skhiri için devreye girdi.

ASLAN TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Futbolcu ile ilgili detaylı araştırma yapan Galatasaraylı yetkililer, Fransa vatandaşlığı da bulunan 28 yaşındaki Skhiri ile önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor. Ancak; yıldız oyuncuya İtalya'dan Milan ile İspanya'dan Valencia kulüpleri de yakından ilgi gösteriyor.

Sarı-Kırmızılılar, 13 milyon Euro değer biçilen Tunuslu futbolcu için Avrupa devleriyle rekabet halinde olacak.

9 GOLLÜK KATKI SAĞLADI

Ellyes Skhiri, geçen sezon Köln'de 40 maça çıkarken, 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Skorer yönü ve uyumlu bir futbolcu olmasıyla bilinen Skhiri, daha önce Fransa'da Montpellier takımının da formasını terletmişti.

Cimbom'un son gözdesi olan Skhiri, profesyonel futbol kariyerinde şu ana kadar 266 maça çıktı ve 30 gol, 13 asistlik katkı yaptı. Tunus Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan 1.85 boyundaki oyuncu, milli forma ile 54 karşılaşmada 3 kez gol sevinci yaşadı. 

 
 

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