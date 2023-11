Aslan Abid Uğuz: 'Sözlerin altında kalmadığımız için mutluyuz'

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak 3. olan milli takımın rekor kırdığını belirterek, verdikleri sözleri tuttuklarını dile getirdi.



Uğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen ve 155 ülkenin katıldığı organizasyonda elde edilen sonucun çok önemli bir başarı olduğunu dile getirdi.



Şampiyona öncesinde iddialı konuştuklarını, "sarı madalyaları" hedeflediklerini belirten Uğuz, 2014 yılından sonra Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya alındığına dikkati çekti.



Detaylı bir çalışma yaptıklarını, iyi bir teknik ekip ve kadroyla şampiyonaya gittiklerinin dile getiren Uğuz, "Allah'a şükür, 2 altın madalya ve dünya şampiyonasında sıralamada alınmış en iyi dereceyle ülkemize döndük. Daha önce 1998'de takım olarak alınan bir üçüncülük vardı ama oradaki madalya sayısı, bu turnuvanın gerisindeydi." diye konuştu.



"90'a yakın ülke Macaristan'dan eli boş döndü"



Gaziantep'te 2022'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 7 altın madalyayla Türkiye'nin kendi rekorunu kırdığını da hatırlatan Uğuz, şöyle devam etti:



"Biz hep en iyiyi yapmaya odaklandığımız için daha önce de Avrupa Şampiyonası'nda rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Çocuklarımız, takımımız bir bütün halinde, takım olmanın verdiği kuvvetle dünya şampiyonasında hareket ettiler. 4 altın madalyayla gelebilirdik. Kata takımımız çok küçük bir farkla kaybetti. Dünya ikincisi olan kızımız Fatma Naz Yenen, finalde kaybetti. Serap Özçelik Arapoğlu da altın madalya alabilirdi, kural hatasına uğradı. Eray Şamdan maalesef kendi hatasında finale giden maçı kaybetti ve üçüncü oldu. Dünya üçüncülüğü şu anda bizim üzüldüğümüz bir durum oldu. Para karatede bir ilk yaşadık. Nesrin Cavadzade aldığı bronz madalyayla bir ilki gerçekleştirdi. Çok mutlu ve gururluyuz."



Dünya şampiyonasında 115 ülkenin yer aldığını da hatırlatan Uğuz, "9 ülke altın madalya, 29 ülke de madalya aldı. 90'a yakın ülke Macaristan'dan eli boş ayrıldı. Buradan bakınca bu sıralamanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bizim şampiyonalarımızda her kiloda bir sporcumuz var. Yani 50 sporcuyla gidip bu madalyaları almadık. 115 ülkenin katıldığı gerçek bir dünya şampiyonası oldu. Biz de bu başarıda bir pay sahibi olduk. Teknik ekibimiz, sporcularımız, yöneticilerimiz, tüm camiamız tek yürek oldu. Bu başarı hepimizin başarısı." açıklamasını yaptı.



"Karateye alternatif olarak değerlendirilen sporların ne olduğunu isminden bile anlamıyorsunuz"



İlk kez 2020 Tokyo Olimpiyatları'na alınan karate branşının 2024 Paris Olimpiyatları'nda yer almaması hakkında konuşan Uğuz, İstanbul'da Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin toplantısında konuyla ilgili görüşmeler yaptıklarını belirtti.



Karatenin Türk sporunun lokomotifi olduğunu söyleyen Uğuz, şunları söyledi:



"2020 Olimpiyatlarında ülkemizin kazandığı 13 madalyanın 4'ü karateden geldi. Geçtiğimiz ay İstanbul'da Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin bir toplantısı oldu. Ben de orada Dünya Karate Federasyonunu temsil ettim. Burada birçok kişiyle görüşme fırsatımız oldu. Karatenin olimpiyatlarda olması gerektiğini söyledik. Aldığımız tepki olumlu ya da olumsuz değildi. İnşallah 2028'de bir sürpriz olur ve karate tekrar olimpiyatlarda olur. Karateye alternatif olarak değerlendirilen sporların ne olduğunu isminden bile anlamıyorsunuz. Beyzbol, bayraklı Amerikan futbolu, kriket gibi birçok ülkede yaygın olmayan spor dalları var. Bu spor dallarının olimpiyatlara dahil olduğunu düşündüğünüzde, ev sahibi ülkenin bir daha kullanılmayacak tesisler yapma ihtimali de yok. Ümit ediyoruz karate 2028'de olimpiyatlarda olur. Altın çöpe düşse de değerini kaybetmez. Karatenin olimpiyatlarda olup olmaması, karatenin Türk sporundaki değerini düşürmez."



Türkiye'de karateye ilginin her geçen gün arttığını da sözlerine ekleyen Uğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bizim bir önceki Türkiye Çocuklar Şampiyonası'na 2 bin sporcu katılmışken, bir sonraki yıl 3 bin 800 katılım oldu. Neredeyse 2 katı arttı. Burada hem kız hem de erkek sporcu sayısı eşitti. Bu da ailelerin karateye olan ilgisini gösteriyor. Ama spor olimpik olunca ayrı bir bütçeye sahip oluyor. Biz olimpik bütçeden kopmanın verdiği dezavantajla hareket ediyoruz. Bir önceki yönetime göre bütçenin 20'de 1'e düştüğünü görüyoruz. Ama bu durum bizim için önemli değil. Biz verdiğimiz sözleri, hedefleri kaybetmedik. Yönetimimizle hem Avrupa hem de dünyada tüm rekorları kırdık. Gaziantep'te 2022 yılında 7 altın madalyayla Avrupa Şampiyonası'nda şu ana kadar alınan en iyi sonucu almıştık."



"Hakemler her sporda tartışılıyor ama bizim hakemlerimiz çok güzel görev yaptılar, final maçı yönettiler"



Portekiz'de 24-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Serie A şampiyonasına hazırlandıklarını belirten Uğuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada sporcularımız puan toplayarak ilk 32'ye girip sonrasında da dünya şampiyonasına kota veren Premier Lig maçlarına katılacak. Milli takımımızdaki ana sporcularımız ağırlıkla ilk 32 sırada. İlk 32 sıradaki sporcular bu maçlara gidemediği için ilk 32'ye almak istediğimiz 4 sporcumuzla burada mücadele edeceğiz. 2 hakemimiz ve 1 de antrenörümüz olacak kafilede. Hakemlerde de dünya şampiyonasında bir ilke imza attık. 8 hakemimiz sınava girmişti. Hepsi sınavı geçti. 4 hakemimizin de görev hakkı vardı. Dünya Şampiyonası'nda 12 hakemle görev aldık. Bu da bizim için büyük bir mutluluk. Buradan onları selamlıyorum. Hakemler her sporda tartışılıyor ama bizim hakemlerimiz çok güzel görev yaptılar, final maçı yönettiler. Bunlar bizim için gurur."



Son olarak 2023 yılını değerlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, şunları kaydetti:



"2023'te en başından beri dünya şampiyonasını hedef göstermiştik ve hedefimize ulaştık. Verdiğimiz sözlerin altında kalmadığımız için çok mutluyuz. 2014'ten beri camianın dünya şampiyonasına açlığı vardı. Bir önceki şampiyonadan bir bronz madalyayla dönülmüştü. Biz sporcularımızın yeteneğine güveniyorduk. 2023'ü gönül rahatlığıyla tamamlamış oluyoruz. 2024'ün başında Premier Lig'in ilk ayağı Antalya'da yapılacak. Bu bizim için bir onur. Geçen yıllarda yaptığımız organizasyonlarla Dünya Karate Federasyonunun gözbebeği durumundayız. Hem 2024 hem de 2025'te Premier Lig, Türkiye'ye verildi. Her kiloda dünyanın en yetenekli 32 sporcusu yarışacak. Toplamda 320 sporcu ve katacılar yarışacak. Bunun Türkiye'de yapılacak olması bizim için avantaj. Saha ve seyirci avantajını kullanarak Premier Lig'de şu ana kadar alınmamış dereceyi almak istiyoruz."





