Aşktroloji filmi nerede çekildi, oyuncuları kim

AŞKTROLOJİ FİLMİ FRAGMANI İZLE

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Aşktroloji izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya geliyor. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için tv'de yayınlanacak olan filmle ilgili olarak Aşktroloji konusu, oyuncuları ve çekildiği yerlerle ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde ünlü oyuncu Ekin Mert Daymaz, Aleyna Solaker, Banu Arıca gibi isimlerin bulunduğu yapım vizyondaki süresince oldukça beğenilmişti. Peki, Aşktroloji filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aşktroloji filmi nerede çekildi?Aşktroloji filminin çekimleri İstanbul'un değişik semtlerinde tamamlandı.Kuzenleri ile girdiği bir iddia üzerine herkesin yakından tanıdığı önemli bir iş adamının kızı Tuba Çiftçioğlu'nu tavlamak zorunda kalan Cem, araştırma yaparken Tuba'nın burçlara ve astrolojiye büyük bir zaafı olduğunu öğrenir. Buna göre genç kız her sabah uyanır uyanmaz önce bir web sitesine girip günlük burç yorumunu okumaktadır. Bu bilgi Cem için bulunmaz bir fırsattır. Tuba ile tanışmayı başardıktan sonra, burçların kadınlar üzerindeki etkisini ve önemini bilen Cem, Tuba'nın burç yorumunu okuduğu internet sitesini ele geçirerek onu istediği gibi yönlendirmeye başlar.Ekin Mert Daymaz, Aleyna Solaker, Berna Keklikler, Mesut Yılmaz ve Emir Ünver yer alıyor.