Aşkı Memnu saat kaçta? Aşk-ı Memnu oyuncuları kimler?

HANGİ KANALDA, HANGİ FİLM DİZİ VAR? TIKLA ÖĞREN

Kanal D'nin unutulmayan dizileri arasında yer alan ve bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dikkat çeken konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla hala yoğun ilgi görüyor. Tekrar bölümleriyle hala büyük heyecanla izlenen Aşk-ı Memnu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Peki Aşk-ı Memnu hangi yıl çekildi? İşte Aşk-ı Memnu dizisine dair merak edilenler...Tatlıtuğ ve Saat'in yanı sıra Selçuk Yöntem, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Zerrin Tekindor gibi isimlerin de kadrosunda yer aldığı, oyuncu performansları kadar ölümsüz hikayesiyle de ekranlara damgasını vuran "Aşk-ı Memnu", hafta içi her gün saat 10.45'de Kanal D'de..Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden Adnan Bey, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra çocukları Nihal ve Bülent ile kalmıştır. İkinci evliliğini kendisinden yaşça çok genç olan Bihter ile yapar. Ancak Bihter'le yeğeni Behlül arasındaki karşı konulamaz çekim, yaşadıkları yalıda entrika dolu günlerin yaşanmasına neden olacaktır.Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır.Dizi İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Rahmi Koç'un Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı villası kiralandı. Bu ev dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Ahsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber olmak için Riva'da kaldığı bir taş ev vardır.Dizide yirmiye yakın oyuncu ana kadroda yer aldı. Dizinin ana kadrosu Ziyagil ailesi ve Melih Bey takımı üzerinden şekillenmektedir. Ziyagil Holding'in sahibi Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem canlandırmıştır. Adnan Bey, eşini kaybetmiş iki çocuklu, orta yaşlı, zengin bir iş adamıdır. Adnan Ziyagil'in kızı Nihal'i Hazal Kaya, oğlu Bülent'i de Batuhan Karacakaya canlandırdı. Nihal, içine kapanık, 18 yaşında bir genç kızdır; Bülent ise 12 yaşında uyumlu bir çocuktur. Adnan Bey'in ablası Aysen Hanım'ı da Gülsen Tuncer oynadı. Dizinin baş karakterlerinden biri olan Behlül Haznedar'ı Kıvanç Tatlıtuğ oynadı. Behlül, Adnan Bey'in uzaktan bir akrabasıdır, küçük yaşta ailesini kaybedince Adnan Bey onu yanına almış ve çocuğu gibi davranmıştır bu yüzden Behlül ona amca demektedir.