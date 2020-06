Aşkı Memnu kaç yılında çekildi, kaç bölüm sürdü?

Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisi. Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat ve Selçuk Yöntem paylaşmaktadır.Dizi, final bölümüyle Türk dizi tarihinin en yüksek izlenme oranına sahip dizi olarak tarihe geçmiştir. Toplam izleyicide 23,4 ve AB grubunda 27,1 izlenme oranlarına ulaşmıştır. Kerem Çatay tarafından yaratılan dizi İstanbul'da aynı evde yaşayan iki insanın yasak aşkını ve etraflarındaki hayatı konu alır. Dizi, Halid Ziya Uşaklıgil'in 1899 yılında yayınlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Aşk-ı Memnu, 2008 yılının en popüler ve en çok izlenen drama dizilerinden biri olmuştur. Final bölümünde dizi, izleyicilerin yaklaşık %73.7'ini ekran başına çekmiştir. Dizi, babasının ölümünden sonra Adnan Bey ile evlenen Bihter Yöreoğlu'nu ve eşinin manevi yeğeni Behlül ile yaşadığı yasak aşk üzerinde yoğunlaşır. Bihter ve henüz üniversitede okuyan eğlence düşkünü Behlül'ün, Adnan Bey'den ve evde yaşayan diğer insanlardan gizli bir ilişkisi olur. Onların hayatlarına ve yaşadıkları dramatik olaylara Mademoiselle De Courton (Deniz), Firdevs Yöreoğlu, Peyker Önal, Nihal Ziyagil ve Bülent Ziyagil ile diğerleri de dahil olur. Amerika Birleşik Devletleri merkezli İspanyolca yayın yapan Telemundo kanalı diziyi Pasion Prohibida adıyla yeniden çekmiştir. Ayrıca Romanya'da Fructul Oprit adıyla yeniden çekilmiştir.Aşk-ı Memnu Halid Ziya Uşaklıgil'in 1900'de yayımlanan aynı adlı romanından uyarlama bir dizidir.[6] Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder. Bu, romanın ikinci dizi uyarlamasıdır, ilk uyarlama 1975 yılında Halit Refiğ yönetmenliğinde TRT'de yayınlanmıştır.[6] Dizinin yapım şirketi olan Ay Yapım daha öncesinde Yaprak Dökümü, Dudaktan Kalbe romanlarından da uyarlama dizi yapmıştır. 2008'in Haziran ayında duyurulan dizinin senaristleri Yaprak Dökümü ve Dudaktan Kalbe'nin de senaryosunu yazan Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'dur.[7] Hilal Saral'ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin Kanal D'de yayınlanacağı duyuruldu.[7] Dizi, romandaki dönemde değil günümüzde geçmektedir; karakterler, mekanlar, diyaloglar günümüze adapte edilmiştir. Romanın ilk uyarlama dizisi arasında da işleniş ve karakter özellikleri bakımından farklılıklar vardır. Bihter Ziyagil rolündeki Beren Saat bunla ilgili dizinin basın toplantısında: "...Bu başka bir adaptasyon ve başka bir Bihter... Çok farklı bir drama var. Çok saf bir erkek modelimiz var. Fedakâr, anaç bir anne yok. Kocasını çok yakın akrabasıyla aldatan bir kadın var. Çok tehlikeli birçok karakter var, bunları seyirciye kabul ettirebilirsek çok önemli bir şey yapmış olacağız. Roman günümüze uyarlandığı için geçmişte çekilenden biraz daha farklı. Alışageldiğimiz aşk dizilerindeki o mağdure karakterlerden değil. Hırslarıyla pek çok insanın hayatını kötü yönde etkileyen bir karakter... Çok kınanacak şeyler yapacağı için elimden geldiğince onun bütün çatışmalarını insanlara kabul ettirmeye çalışacağım." dedi.[7] Aynı basın toplantısında Adnan Ziyagil rolündeki Selçuk Yöntem ise "Zengin ve edebi yönü kuvvetli bir eser Aşk-ı Memnu... Öte yandan tam bir entrikalar zinciri...Bu açıdan bakarsak Dallas bizim yanımızda hafif bile kalır." demecini verdi.[8]İlk bölüm 4 Eylül 2008'de yayınlandı ve yüzde 10.1 reyting ve yüzde 31.6 izlenme payı ile günün en çok izlenen programı oldu.[9] Sonraki bölümleri de reyting sıralamasında hep üst sıralarda yer aldı. İki sezon birlikte hesaplandığında dizinin bir bölümünün ortalama reytingi yüzde 14.84'tür.Aşk-ı Memnu'nun bir bölümü yaklaşık 90 dakikadır. Yeni bölüm yayınlanmadan önce bir önceki bölümün ayrıntılı bir özeti gösterilir. Olay hikâyesi olduğu için bölümler birbirleriyle bağlantılır, bölüm genellikle en heyecan verici yerde kesilir ve sonraki bölüm o sahnenin hemen öncesinden başlar. Dizide sık sık müzik eşliğinde karakterlerin yüzlerine yakın çekim yapılır ve mekan görüntülenir. Her bölümden önce karakterin görüntülerinin ve oyuncu isimlerinin olduğu bir jenerik gösterilir.Vehbi Koç'un, yaz aylarında ailesiyle birlikte ikamet ettiği, bugün "Vehbi Koç Büyükdere Evi" olarak müzeye çevrilen yalı, dizinin ana çekim yeridir. Dizi'nin konusu İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesi'nin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı.[10] Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Arsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi.Dizinin müzikleri Toygar Işıklı'ya aittir. Sanatçı aynı dönemde Yaprak Dökümü ve Dudaktan Kalbe dizilerinin de müziklerini yapmaktaydı. Işıklı dizilere müzik oluştururken senaristi ve yönetmeni dinleyerek, senaryoyu okuyarak her karaktere özgü uygun melodiler tasarladığını söylemektedir. Ayrıca üç dizinin de aşkla ilgili olmasının işini kolaylaştırdığını da belirtmiştir.[11] Aşk-ı Memnu'nun müzikleri enstrümentaldir, genellikle keman ve piyano ezgileri kullanılmıştır. Ayrıca bazı bölümlerde Madcon'a ait "Beggin", Frederic Chopin'e ait "Nocturne in C-sharp Minor", Dmitri Şostakoviç'in "The Second Waltz", Dany Brillant'ın seslendirdiği "Histoire d'Un Amour" ve Beethoven'ın "Moonlight Sonata" parçalarına yer verilmiştir.Aşkı Memnu Yalısı (Ziyagil Yalısı), İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Piyasa caddesi üzerindedir. Ev şu an Vehbi Koç Vakfı tarafından Vehbi Koç Büyükdere Evi olarak daimi sergi evi haline gelmiştir.Vehbi Koç Vakfı'nın duyurusuna göre; Daimi sergi mekanına dönüştürülen Vehbi Koç Evi kültür ve sanatın hizmetinde. Vehbi Koç Evi, 2018 yılının Eylül ayında özel bir sergiyle kapılarını ziyaretçilere açtı. Anadolu'nun son gezginleri arasında gösterilen ABD'li fotoğraf sanatçısı ve koleksiyoncu Josephine Powell'ın 2007 yılında Vehbi Koç Vakfı'na bağışladığı kilim koleksiyonundan bir seçki Vehbi Koç Büyükdere Evi'nde sergileniyor.Ankara'da ikamet eden Vehbi Koç ve ailesi, 1920'li yıllardan itibaren yazları İstanbul'da geçirmeye başladı ve 1938 yılında Büyükdere Evi'ni arkasındaki koruyla birlikte Frenkyan Ailesi'nden satın aldı. Vehbi Koç, büyük bir bahçesi olan evi 1996 yılındaki vefatına kadar ailesiyle birlikte yazlık olarak kullandı. Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra Türkiye'nin dört bir yanını dolaşmasına izin verilen ilk yabancı olan gezgin Josephine Powell'ın, Anadolu'ya pek çok kez seyahat ettiği, göçebe kamplarına katıldığı, halı ve kilim satıcılarının dükkânlarını ziyaret ederek çok sayıda fotoğraf çektiği biliniyor. Vehbi Koç Büyükdere Evi'nde süresiz olarak sergilenecek Josephine Powell koleksiyonunda, Osmanlı döneminde 18. yüzyıl ile 20. yüzyılın başı arasında dokunmuş olan ve günümüze ulaşabilen seçkin örneklerden oluşan otuz altı adet kilimin yanı sıra altı adet çuval, bir adet dokuma tezgâhı ve yetmiş üç adet dokuma aleti yer alıyor.Yer yaygısı, çuval, heybe, çadır, beşik örtüsü, duvar örtüsü, deve yükü örtüsü, cenaze sargısı, çeyiz örtüsü gibi kullanım alanlarıyla Türkler'in yerleşik ve göçebe yaşamının önemli parçası olan kilimler; yüzyıllarca pek çok araştırmacı ve koleksiyoneri etkileyen eli belinde, mihrap, hayat ağacı, çengel, koçboynuzu, altıgen ve eşkenar dörtgen gibi motifleriyle, ziyaretçileri keyifli bir gezintiye çıkarıyor. Vehbi Koç Büyükdere Evi, çarşamba günleri dışında haftanın her günü 10:00-17:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.Vehbi Koç Evi adresi:Büyükdere Mah. No.109 Piyasa Cad. 34453 Sarıyer-İstanbul