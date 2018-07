Askerlik yeri sorgulama 98/3, Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri öğrenme

*e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir.2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayınızhttps://www.turkiye.gov.tr/3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan "Sisteme Giriş" yazısına tıklayınız.4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz.E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir.Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür.Askerlik yerini öğrenen vatandaşların merak ettikleri farklı konular da bulunuyor. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar, 98/1 askerlik yerlerini araştırıyordu ve e-Devlet üzerinden askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yerleri artık e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Asker adayları askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar, "askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?" sorusunu soruyor. 98/1 askerlik yeri sorgulama ekranı, askerlik görevini yerine getirecek olan ve 98/1 celp döneminde birliğine katılacakların en büyük gündemi.98/1 döneminde askere gidecek olan vatandaşların silah altına alınacağı tarih, A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Şubat arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Mart ayının ilk haftası olacaktır.Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.13. Askılık14. Islak Mendil ve Selpak15. Yara bandı ve Kulak tıkacı16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.17. Bankamatik Kartı18. Mantar Kremi19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)Vatandaşlar e-devlet şifresi olmadan veya PTT'ye gidip bu işlemi yapmadan da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Çalıştığınız bir çok bankada internet bankacılığını kullanıyorsanız, e-devlet girişi yapabiliyorsunuz.Bunun için https://giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden üst menüde bulunan 'internet bankacılığı' seçeceğini işaretleyip, ardından kendi bankanızın logosunun barındığı bölüme girmeniz yeterli olacak.Bu aşamadan sonra internet bankacılığına nasıl giriş yapıyorsanız aynı şekilde e-devlet imkanlarından faydalabilirsiniz.Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir.Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.E-Devlet şifresinin unutulması durumunda sistem üzerinde şifre değişikliği işlemi yapılabilir. Şifre değişikliğinin yapılabilmesi için, sisteme daha önce girildiğinde cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Eğer sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse, PTT şubesine giderek yeni şifre temin edilebilir.PTT şubesi tarafından verilen E-Devlet şifreleri akılda kalıcı olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar da şifrelerini değiştirebilirler. Bunun için sisteme giriş yapıldıktan sonra ''Benim Sayfam'' bağlantısından ''Şifre ve Güvenlik'' bölümüne girilmesi gereklidir. Bu bölümden ilgili işlem gerçekleştirilecek, şifre değişikliği yapılabilir.E-Devlet resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra online sistemde açılacak sayfada sizlerden bazı bilgiler kimlik bilgileri istenecektir. Resmi adresin haricinde hiç bir sitede kimlik bilgilerinizi kullanmayın. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizdir. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilen alanlara doldurun. Doğru bir şekilde doldurmanız vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Daha sonra vergi borcu sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayın. Ve burada vergi borcu sorgulama için sizden istenilen bilgileri girin. Vergi borcu sorgulama işlemini online olarak gerçekleştirmek işte bu kadar pratik ve hızlıdır. Vergi borcu Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini 7/24 kullanabilirsiniz.PTT'den e-devlet şifresi nasıl alınır, sorusu kafanızı kurcalıyorsa; yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem sizleri bekliyor diyebiliriz. İlk olarak sıra numarası, ardından vezne işlemleri ve telefonunuza gelen mesajda bulunan şifre... Mesajdaki şifre, sizin e-devlet şifreniz olarak belirlendi ve e-devlet üzerindeki tüm işlemlerinizi o şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Elbette e-devlet şifrenizi sonradan turkiye.gov.tr'den değiştirebiliyorsunuz.Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.Adli Sicil Kaydı SorgulamaAdli Sicil Kaydı DoğrulamaMahkeme Dava Dosyası SorgulamaAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıGelir Testi Sonucu SorgulamaIMEI SorgulamaMobil Hat SorgulamaNumara Taşıma SorgulamaAraç SorgulamaSürücü Belgesi Ceza Puanı SorgulamaSürücü Belgesi İptal Bilgisi SorgulamaVergi Borcu SorgulamaOGS Geçiş Bilgileri SorgulamaOGS İhlal Bilgileri SorgulamaOGS Hesap Detayı SorgulamaAçık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi SorgulamaAçık Öğretim Ortaokulu Öğrenci Durum Belgesi DoğrulamaAskerlik Durum Belgesi İşlemleriAskerlik Durum Belgesi SorgulamaAskerlik Durum Belgesi Doğrulama4A Hizmetleri4A Banka ve Adres Değişikliği4A Emekli Aylığı Kesintileri4A Emekli Aylık Bilgisi4A Emekli Aylık Bilgisi Belge Doğrulama4A Emeklilik Kaydı4A Emekli Ödeme Bilgileri4A Hizmet Dökümü4A Hizmet Dökümü Belge Doğrulama4A Sigortalı Tescil Kaydı Tespiti4A On Günden Az Süreli Ev Hizmetleri İşveren Başvuru ve Sorgulama4A On Günden Az Süreli Ev Hizmeti Çalışan Kişi Sorgulama4B Hizmetleri4B Banka ve Adres Değişikliği4B Basamak Bilgisi4B Borç Durumu4B Emekli Aylığı Kesintileri4B Emekli Aylık Bilgisi4B Hak Sahipliği4B Hizmet Bilgisi4B Ödeme Dökümü4B Tescil Kaydı4B 6111 Yapılandırma Borç Bilgileri4B(Bağkur)Günlük Kazanç Beyanı Girişi4B Emekli Aylığı Hesaplama4B İsteğe Bağlı İlk Tescil Kaydı4C Hizmetleri4C Banka Değişikliği4C Bir Aylık Maaş Tercihi4C Emekli Aylık Ödeme ve Kesinti Bilgileri4C Emekli Aylık Bilgisi4C İsteğe Bağlı Ödeme Dökümü4C Tescil Kaydı4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi