Askerlik yeri sorgulama 98/3, Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerleri öğrenme

Askerlik yeri sorgulama işlemi için buraya!
Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos ayında askere gidecekler için askerlik yerlerini açıkladı. Peki askerlik yeri öğrenme işlemi nereden ve nasıl yapılıyor? Adaylar ne zaman silah altına girecek? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?ASKERLİK YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte, yerlerin belli olacağı tarih hakkında detaylı bilgiler;
1-) Ağustos 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2-) Ağustos 2018 Er Celp Döneminde;
a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2018 olanlar,
b-) Celp dönemi Ağustos 2018 olmadığı halde, Ağustos 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,
c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Ağustos 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.
3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 09 Temmuz 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.
4-) Ağustos 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:
a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 09-27 Temmuz 2018, (2) e-devlet üzerinden 09-26 Temmuz 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01-11 Temmuz 2018, (2) e-devlet üzerinden 01-10 Eylül 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.
5-) Ağustos 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 27 Temmuz 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 11 Eylül 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.
6-) 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir. ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.
Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERLİK ŞARTLARI
1) Şubat 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 45'inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2) Şubat 2018 Er Celp Döneminde;
a) 1998 Doğumlu ve Bunalrla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,
b) Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, Şubat 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,
c) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Şubat 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.
3) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.
4) Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:
a) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 12 Ocak – 31 Ocak 2018, (2) e-devlet üzerinden 12 – 25 Ocak 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
b) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01 Mart – 13 Mart 2018, (2) e-devlet üzerinden 01 – 08 Mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
c) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.
5) Şubat 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 31 Ocak 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 13 Mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.
6) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.
İNTERNETTEN ASKERLİK YERİ SORGULAMA
*e-Devlet'e giriş yapabilmek için öncelikle e-Devlet şifrenizin olması gerekmektedir.
1)PTT şubesinden E-Devlet şifresi alındıktan sonra T.C. kimlik numarası ve şifre ile E-Devlet sistemine giriş yapılabilir.
2)Şifrenizi aldıktan sonra aşağıdaki linke tıklayınız
https://www.turkiye.gov.tr/
3)Açılan sayfada sağ üst köşede bulunan "Sisteme Giriş" yazısına tıklayınız.
4)Tıkladıktan sonra açılan sayfada size ait olan T.C. kimlik numaranız ile PTT şubelerinden aldığınız e-Devlet şifresini yazarak giriş yapabilirsiniz.
E-Devlet sistemine girildikten sonra sol tarafta bulunan menü kullanılarak kamu kurumlarının listesine ve verdikleri hizmetlerin listesine erişilebilir. CELP NE ANLAMA GELİYOR?
Askerlik alımları dönem dönem olarak yapılır ve halk arasında buna celp adı verilmektedir. Bu bakımdan kişiler askerlik yerini öğrenmesi için bu celp dönemlerinin açıklanması ve yer bilgilerinin açıklandığının ilan edilmesi ile birlikte portala giriş yaparak öğrenmesi mümkündür. SEVK EVRAKI NASIL ÇIKARILIYOR?
Askerlik yerini öğrenen vatandaşların merak ettikleri farklı konular da bulunuyor. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silah altına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 Ocak 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.
Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar, 98/1 askerlik yerlerini araştırıyordu ve e-Devlet üzerinden askerlik yerleri açıklandı. Askerlik yerleri artık e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Asker adayları askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar, "askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?" sorusunu soruyor. 98/1 askerlik yeri sorgulama ekranı, askerlik görevini yerine getirecek olan ve 98/1 celp döneminde birliğine katılacakların en büyük gündemi. SİLAH ALTINA NE ZAMAN GİRİLECEK?
98/1 döneminde askere gidecek olan vatandaşların silah altına alınacağı tarih, A grubu olarak askere gidecekler için 3 ila 8 Şubat arasında olacakken, B grubu olarak askere gidenler için bu tarih Mart ayının ilk haftası olacaktır. ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?
Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.
1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan
2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.
3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...
4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.
5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.
6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi
7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.
8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.
9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.
10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.
11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.
12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.
13. Askılık
14. Islak Mendil ve Selpak
15. Yara bandı ve Kulak tıkacı
16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.
17. Bankamatik Kartı
18. Mantar Kremi
19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız) E-DEVLET ŞİFRESİ OLMADAN GİRİŞ YAPILABİLİR Mİ?
Vatandaşlar e-devlet şifresi olmadan veya PTT'ye gidip bu işlemi yapmadan da bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Çalıştığınız bir çok bankada internet bankacılığını kullanıyorsanız, e-devlet girişi yapabiliyorsunuz.
Bunun için https://giris.turkiye.gov.tr/Giris adresinden üst menüde bulunan 'internet bankacılığı' seçeceğini işaretleyip, ardından kendi bankanızın logosunun barındığı bölüme girmeniz yeterli olacak.
Bu aşamadan sonra internet bankacılığına nasıl giriş yapıyorsanız aynı şekilde e-devlet imkanlarından faydalabilirsiniz. E-DEVLET ŞİFRESİ ÜCRETİ NE KADAR?
Şifre ilk alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 2 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 4 TL ücret ödenmektedir.
Şifre için herhangi bir yıllık ücret söz konusu değildir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur. Ancak, unutma ve kaybolma durumlarında online şifre yenileme hizmetinden yararlanmak yerine PTT'den yeni şifre zarfı alınıyorsa bu ücretin tekrar ödenmesi gerekmektedir.
Bu ücret, e-Devlet Kapısına gelir olarak kaydedilmemekte, işlem masrafı olarak PTT tarafından tahsil edilmektedir. E-DEVLET ŞİFRESİ NEREDEN ALINIR?
Şifre, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
e-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir. E-DEVLET ŞİFRESİ UNUTULURSA NE YAPILMALI?
E-Devlet şifresinin unutulması durumunda sistem üzerinde şifre değişikliği işlemi yapılabilir. Şifre değişikliğinin yapılabilmesi için, sisteme daha önce girildiğinde cep telefonu numarasının kayıt edilmiş olması gereklidir. Eğer sisteme cep telefonu numarası kayıt edilmemişse, PTT şubesine giderek yeni şifre temin edilebilir.
PTT şubesi tarafından verilen E-Devlet şifreleri akılda kalıcı olmayabilir. Bu ve benzeri sebeplerden dolayı şifresini değiştirmek isteyen kullanıcılar da şifrelerini değiştirebilirler. Bunun için sisteme giriş yapıldıktan sonra ''Benim Sayfam'' bağlantısından ''Şifre ve Güvenlik'' bölümüne girilmesi gereklidir. Bu bölümden ilgili işlem gerçekleştirilecek, şifre değişikliği yapılabilir.E-DEVLET'E GİRİŞ
E-Devlet resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra online sistemde açılacak sayfada sizlerden bazı bilgiler kimlik bilgileri istenecektir. Resmi adresin haricinde hiç bir sitede kimlik bilgilerinizi kullanmayın. Bu bilgiler ise T.C kimlik numaranız ve E-Devlet şifrenizdir. Bu bilgileri eksiksiz bir şekilde belirtilen alanlara doldurun. Doğru bir şekilde doldurmanız vergi borcu sorgulama işleminizi başarılı bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacaktır. Daha sonra vergi borcu sorgulama işlemine en uygun başlığa tıklayın. Ve burada vergi borcu sorgulama için sizden istenilen bilgileri girin. Vergi borcu sorgulama işlemini online olarak gerçekleştirmek işte bu kadar pratik ve hızlıdır. Vergi borcu Sorgulama işlemi için E-Devlet sistemini 7/24 kullanabilirsiniz. E DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?
PTT'den e-devlet şifresi nasıl alınır, sorusu kafanızı kurcalıyorsa; yaklaşık 10-15 dakikalık bir işlem sizleri bekliyor diyebiliriz. İlk olarak sıra numarası, ardından vezne işlemleri ve telefonunuza gelen mesajda bulunan şifre... Mesajdaki şifre, sizin e-devlet şifreniz olarak belirlendi ve e-devlet üzerindeki tüm işlemlerinizi o şifre ile gerçekleştirebilirsiniz. Elbette e-devlet şifrenizi sonradan turkiye.gov.tr'den değiştirebiliyorsunuz. Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?
Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler. e-Devlet üzerinden kolaylıkla yapabileceğiniz işlemler
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